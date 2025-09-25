Con entrantes incluidos: así es el nuevo buffet libre de hamburguesas en Gran Canaria

Las “smash” no paran en Gran Canaria y ahora además llegan en formato buffet. La tendencia del “come todo lo que puedas” aterriza en el mundo burger local con una nueva oferta: entrantes + hamburguesas de la carta, sin límite, por un precio cerrado y con horarios amplios.

La novedad tiene protagonista: Cheddar Smash, en Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria).

Qué incluye (y cuánto cuesta)

Lunes a jueves: 16,50 €

16,50 € Viernes a domingo y festivos: 19,90 €

19,90 € Bebida y postre no incluidos.

El buffet anunciado en redes sociales corresponde al local de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria, auqnue la marca también opera en Arinaga.

Qué te vas a encontrar en la carta

La carta combina entrantes potentes (nachos, alitas/palitas, papas cheddar) con burgers smash de 200 gramos en distintas combinaciones (clásicas y de autor).

Las hamburguesas llegan en su punto, "con esa costrita dorada" y jugosa en los bordes que marca la diferencia. Pero la carta no se queda ahí: también hay opciones de pollo, mixtas y hasta vegetarianas, todas con una calidad sorprendente, tal y como cuenta @taniapyetku en TikTok.

Y ojo, que no es solo cuestión de burgers. Los entrantes también están incluidos y son un espectáculo: nachos rebosantes de cheddar, palitas glaseadas con salsa barbacoa y todas las papas que seas capaz de comer.

Todo junto, todo ilimitado.

Algunos ejemplos de sus deliciosos platos son:

La Americana (200 g, cheddar, bacon, pepinillo, cebolla, sweet chili)

(200 g, cheddar, bacon, pepinillo, cebolla, sweet chili) Houston tenemos un problema (200 g, cheddar, bacon, cebolla caramelizada, pepinillo, salsa “Houston”)

(200 g, cheddar, bacon, cebolla caramelizada, pepinillo, salsa “Houston”) La Tremenda (smash, crema de Camembert, manzana confitada, jamón serrano crujiente, cebolla crispy, cheddar inglés)

(smash, crema de Camembert, manzana confitada, jamón serrano crujiente, cebolla crispy, cheddar inglés) Papas Cheddar, nachos, alitas/palitas barbacoa

Consejos para “jugar” bien el buffet

Pregunta al sentarte por las reglas de la casa (rondas, tiempos, si permiten medias). Comparte entrantes en la primera vuelta y luego alterna burgers distintas para probar combinaciones. Recuerda que bebidas y postres van aparte (su carta dulce suele incluir cheesecakes). Si buscas sala tranquila, prueba entre semana (además es el tramo con mejor precio).

En definitiva, el buffet de Cheddar Smash en Guanarteme convierte la visita en un juego: probar, comparar y repetir. Si te va la smash con costrita dorada, los entrantes ilimitados y la idea de picar varias recetas en una sola comida, aquí tienes planazo. Las rondas te las pedirán tus ganas.