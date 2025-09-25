Con entrantes incluidos: así es el nuevo buffet libre de hamburguesas en Gran Canaria
La carta combina entrantes potentes (nachos, alitas/palitas, papas cheddar) con burgers smash de 200 gramos en distintas combinaciones (clásicas y de autor)
Las “smash” no paran en Gran Canaria y ahora además llegan en formato buffet. La tendencia del “come todo lo que puedas” aterriza en el mundo burger local con una nueva oferta: entrantes + hamburguesas de la carta, sin límite, por un precio cerrado y con horarios amplios.
La novedad tiene protagonista: Cheddar Smash, en Guanarteme (Las Palmas de Gran Canaria).
Qué incluye (y cuánto cuesta)
- Lunes a jueves: 16,50 €
- Viernes a domingo y festivos: 19,90 €
- Bebida y postre no incluidos.
El buffet anunciado en redes sociales corresponde al local de Guanarteme en Las Palmas de Gran Canaria, auqnue la marca también opera en Arinaga.
Qué te vas a encontrar en la carta
La carta combina entrantes potentes (nachos, alitas/palitas, papas cheddar) con burgers smash de 200 gramos en distintas combinaciones (clásicas y de autor).
Las hamburguesas llegan en su punto, "con esa costrita dorada" y jugosa en los bordes que marca la diferencia. Pero la carta no se queda ahí: también hay opciones de pollo, mixtas y hasta vegetarianas, todas con una calidad sorprendente, tal y como cuenta @taniapyetku en TikTok.
Y ojo, que no es solo cuestión de burgers. Los entrantes también están incluidos y son un espectáculo: nachos rebosantes de cheddar, palitas glaseadas con salsa barbacoa y todas las papas que seas capaz de comer.
Todo junto, todo ilimitado.
Algunos ejemplos de sus deliciosos platos son:
- La Americana (200 g, cheddar, bacon, pepinillo, cebolla, sweet chili)
- Houston tenemos un problema (200 g, cheddar, bacon, cebolla caramelizada, pepinillo, salsa “Houston”)
- La Tremenda (smash, crema de Camembert, manzana confitada, jamón serrano crujiente, cebolla crispy, cheddar inglés)
- Papas Cheddar, nachos, alitas/palitas barbacoa
Consejos para “jugar” bien el buffet
- Pregunta al sentarte por las reglas de la casa (rondas, tiempos, si permiten medias).
- Comparte entrantes en la primera vuelta y luego alterna burgers distintas para probar combinaciones.
- Recuerda que bebidas y postres van aparte (su carta dulce suele incluir cheesecakes).
- Si buscas sala tranquila, prueba entre semana (además es el tramo con mejor precio).
En definitiva, el buffet de Cheddar Smash en Guanarteme convierte la visita en un juego: probar, comparar y repetir. Si te va la smash con costrita dorada, los entrantes ilimitados y la idea de picar varias recetas en una sola comida, aquí tienes planazo. Las rondas te las pedirán tus ganas.
