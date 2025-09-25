La Fundación Puertos de Las Palmas elige a los galardonados de los Premios Puertos de Las Palmas 2025

El Patronato de la Fundación Puertos de Las Palmas ha fallado la XXIX edición de los Premios Puertos de Las Palmas 2025.

El acto de entrega tendrá lugar en la isla de Lanzarote, en noviembre de 2025, y contará con la presencia de la presidenta de la Fundación Puertos de Las Palmas, Beatriz Calzada, y de la gerente, Betsabé Morales.

Un año más, estos galardones reconocen la trayectoria, la dedicación y la contribución de personas, empresas e instituciones vinculadas al ámbito marítimo-portuario. Otorgados por el Patronato de la Fundación Puertos de Las Palmas, tienen como objetivo estimular la labor creadora y emprendedora, así como distinguir la obra relevante y continuada realizada a favor de los puertos de la provincia de Las Palmas.

En esta edición, los premiados son:

Iniciativa empresarial

Varadero Marina Lanzarote, por consolidarse como centro técnico de referencia en Canarias para la reparación y mantenimiento de embarcaciones de recreo, pesqueras, comerciales y superyates, con instalaciones punteras en el Puerto de Los Mármoles, Arrecife.

Vida profesional en el entorno portuario

Nicolás Lorenzo Ferrera (Centro Portuario de Empleo), por su gestión eficaz en la estiba y su apuesta por la estabilidad laboral.

José Torres Hernández (Torremor e Hijos S.L.), por su contribución al sector del amarre y la seguridad portuaria en el Puerto de Arrecife y Puerto del Rosario.

Cecilio Hernández Castellano (Policía Portuario), por más de dos décadas de servicio a la seguridad y por su labor divulgativa acercando el puerto a la sociedad.

Cliente distinguido

Spliethoff, por su destacada trayectoria como grupo naviero multipropósito de alcance internacional y por su estrecha vinculación con los Puertos de Las Palmas, que ha contribuido al fortalecimiento del tráfico marítimo y al posicionamiento del puerto como plataforma logística de referencia en el Atlántico.

Premio especial institucional

Cámaras de Comercio de la Provincia de Las Palmas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), por su apoyo al desarrollo económico, la innovación y la competitividad del tejido empresarial en las islas.

Premio especial sociocultural

Cofradía de Pescadores de San Ginés (Arrecife), por su papel esencial en la economía insular, su compromiso con la sostenibilidad y la defensa de los recursos marinos.

Reconocimiento in memoriam

Aitor Galán Robles, delegado de la Autoridad Portuaria en Lanzarote, en memoria de su dedicación y compromiso con la actividad portuaria en Canarias.

Reconocimiento centenario

ASOCELPA, en reconocimiento a sus 100 años de trayectoria como pilar del desarrollo del Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Con estos reconocimientos, la Fundación Puertos de Las Palmas reafirma su compromiso de poner en valor la excelencia y la diversidad del sector portuario, motor económico, social y cultural de Canarias.