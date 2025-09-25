Todo listo para la rehabilitación de las últimas 144 casas de La Paterna

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adjudicado el último de los proyectos para la rehabilitación de viviendas del barrio de La Paterna, un plan que contempla mejoras de eficiencia energética y accesibilidad en 819 viviendas con un presupuesto de 19,2 millones de euros.

El nuevo proyecto cuenta con un plazo de ejecución de diez meses y corresponde a 144 hogares de cuatro edificios situados en los números 13, 15, 17, 19, 18, 20 y 22 de la calle Ruperto Chapí.

Estas intervenciones están incluidas en el Plan Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), que cuenta con un presupuesto total de 19,2 millones de euros. El 70% de esta inversión está financiado mediante los fondos NextGenerationEU de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, que son transferidos por el Gobierno de Canarias; y el 30% restante procede de fondos propios del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Ascensores exteriores con pasarelas

Todos los proyectos contemplan la construcción de la estructura para los futuros ascensores exteriores, que estarán conectados a las viviendas mediante pasarelas. Cada ascensor contará con una llave de acceso individual para garantizar la seguridad de los hogares.

En total, los diez bloques de viviendas estarán equipados con 407 paneles fotovoltaicos, con los que se estima una producción anual de 303.694 kWh. Esta energía se destinará a los ascensores y a la iluminación de las cajas de escaleras, distribuyéndose el excedente entre las viviendas. Con esta tecnología, más del 60 % del consumo energético procederá de fuentes renovables.

Asimismo, la nueva envolvente térmica de los edificios mejorará de manera significativa el confort en el interior de las viviendas puesto que permite reducir el uso de deshumidificadores y sistemas de climatización. Además, se aplicarán pinturas térmicas impermeabilizantes y reflectantes en las fachadas y cubiertas para así minimizar la absorción de radiación solar. Entre las mejoras previstas también se incluye la renovación completa de la instalación eléctrica en las zonas comunes de los edificios.

Con este contrato, el Ayuntamiento culmina la adjudicación de la docena de contratos correspondientes al Plan Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP) de La Paterna para 819 viviendas y 13 locales situados en 23 edificios del barrio. Estas actuaciones se desarrollarán en bloques de las calles Ruperto Chapí, Federico Chueca y Manuel de Falla.