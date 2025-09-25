Los mapas que revelan la otra historia de Las Palmas de Gran Canaria

Angelino Dulcert dibujó por primera vez en 1339 al menos tres de sus islas. En esos años, exploradores del Atlántico —muchos de ellos mallorquines y genoveses— se adentraron en estas tierras, que comenzaron a aparecer en los mapas de forma tan vaga y abstracta como la imagen que entonces se tenía de Canarias. Pasaron siglos antes de que surgieran planos más precisos, entre ellos los de la ciudad de Las Palmas —hoy Las Palmas de Gran Canaria—.

Mientras que las primeras representaciones del archipiélago fueron obra de exploradores, comerciantes o eclesiásticos, los mapas de Las Palmas respondieron a otra motivación, más militar y práctica. La cartografía pasó del idealismo al pragmatismo. Dejó de limitarse a reconocer y plasmar lo desconocido para asumir un nuevo papel, planificar y dominar lo ya conocido con el fin de defender la ciudad de amenazas extranjeras.

Fragmento del Portulano de Angelino Dulcert, en el que se ven ampliadas la isla de Lanzarote y Fuerteventura, únicas representadas en esta pieza. / LP/DLP

Con ese propósito, Leonardo Torriani trazó en 1590 el primer plano conocido de la ciudad. El ingeniero, enviado por orden de Felipe II, elaboró distintos mapas del archipiélago que integró en un informe dirigido al monarca sobre el estado de sus fortificaciones. En aquel contexto, con España inmersa en numerosos conflictos, Canarias se había consolidado desde hacía décadas como un enclave geoestratégico de primer orden en la ruta hacia América. Esa posición la hizo especialmente vulnerable y codiciada, como confirmaron poco después los ataques de Drake y Van der Does.

Estas incursiones obligaron a redoblar los esfuerzos en materia defensiva. De ello se encargó Próspero Casola, quien asumió el puesto tras la marcha de Torriani a la Península en 1593 y fue testigo directo del asalto de Drake en 1595, del que dejó dibujos que mostraron cómo y dónde sucedió.

Plano realizado por Próspero Casola en 1599. / Ministerio de Cultura

Gracias a su trabajo se realizaron nuevas representaciones gráficas de la ciudad, concebidas ya con un claro carácter estratégico. El objetivo fue diseñar una defensa más eficaz frente a futuras invasiones. Tras la de Van der Does en 1599 —la más sangrienta de la historia de la capital grancanaria—, los gastos en fortificación se incrementaron de forma notable e impulsaron la construcción de nuevos fuertes como el de San Francisco.

De la guerra a la estabilidad

Desde entonces, Canarias no volvió a sufrir amenazas tan directas. Aunque permaneció en el punto de mira de diversas potencias y estuvo expuesta a ataques menores de piratas y corsarios, las islas, gracias a las obras defensivas emprendidas y a su creciente valor comercial —no solo para España, sino también para los mercaderes europeos—, disfrutaron de una relativa estabilidad durante siglos. Este nuevo escenario abrió el camino a otro tipo de cartografía, que dejó de centrarse exclusivamente en lo militar y otorgó más peso a lo administrativo.

Plano de Pedro Agustín del Castillo de 1686. / Archivo Casa Condal de la Vega Grande

En el siglo XVII, Pedro Agustín del Castillo elaboró uno de los planos más detallados y descriptivos de la ciudad, según explica Alfredo Herrera Piqué. Terminado en 1686, formó parte de una obra más amplia que reunió representaciones de distintas zonas del archipiélago, incluyendo un singular mapa de la isla de Gran Canaria.

De la defensa al detalle

A partir del siglo XVIII, la producción cartográfica experimentó un notable incremento, aunque seguía estando en manos principalmente de ingenieros militares. Entre los más destacados se encuentra Antonio Riviere, quien a mediados de siglo trazó su plano de Las Palmas. A diferencia de sus predecesores —aunque ya en los trabajos de Casola comenzó a intuirse—, en su obra la orografía ocupó un lugar central y se representó con gran detalle, en especial la zona de Las Canteras y La Isleta. Puede considerarse el primer mapa topográfico y científico de la ciudad, al integrar la descripción urbana con un registro preciso del paisaje natural que la rodea.

Los planos de José Ruiz de Cermeño (1773) y Luis Marqueli (1792) se basaron en el trabajo de Riviere. El primero lo reprodujo casi íntegramente, añadiendo detalles y descripciones. El segundo lo amplió y perfeccionó, con un inventario completo de fortificaciones y una representación minuciosa tanto del espacio urbano como de su entorno agrícola. En este siglo, la cartografía de Las Palmas alcanzó un nivel de precisión y detalle hasta entonces inédito.

Plano de la ciudad hecho por Antonio Riviere a mediados del siglo XVIII. / LP/DLP

Hacia la modernidad

Tras los grandes planos del XVIII, el XIX inauguró una etapa más diversa. La cartografía ya no fue patrimonio exclusivo de los ingenieros y cada vez más personas se animaron a dibujar la ciudad. De esa mezcla nacieron trabajos rigurosos, pero también otros de trazo aficionado.

Entre estos últimos destaca el del cronista Álvarez Rixo, un plano de más valor histórico que práctico, en el que asomaron por primera vez el muelle de San Telmo —iniciado en 1811— y la calle Nueva, abierta en 1804 para unir Vegueta con Triana. A partir de mediados de siglo cobraron peso los trabajos técnicos. En 1844, el capitán Perry levantó un plano de la ciudad y la bahía de La Luz durante la estancia de la corbeta estadounidense Mecedonia, donde ya se adivinaba la expansión hacia los Arenales.

Décadas después, en 1883, Luis F. López Echegarreta presentó un plano detallado del casco urbano y sus riscos, con Arenales extendido ya hasta la Plaza de la Feria. Y al final del siglo, Laureano Arroyo proyectó el primer plan de ordenación moderna, que abrió el paso a la ciudad planificada del XX.

La cartografía no solo acompañó los cambios de la sociedad insular, sino que también reflejó cómo Las Palmas de Gran Canaria pasó de ser vista desde fuera como una fortaleza estratégica a representarse desde dentro como una ciudad en expansión.