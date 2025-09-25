Las Palmas de Gran Canaria presenta su proyecto de digitalización del ciclo del agua ante el evento del sector del agua más importante del país

Las Palmas de Gran Canaria presentó ayer su estrategia de digitalización para mejorar la gestión del ciclo urbano del agua de la ciudad ante el foro Spain Smart Water Summit, que reúne a los principales actores referentes en el sector de la gestión del agua en España.

Su lema para este año ha sido Haz que cada gota piense, y está concebido como el espacio donde las empresas que proveen servicios públicos presentan sus proyectos, estrategias e iniciativas de digitalización. Durante la sesión, titulada Las Palmas de Gran Canaria: una ciudad que apuesta por la transformación digital del agua, se expusieron los avances que han llegado a la capital a raíz del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (perte), en el que colabora la empresa Emalsa. Dicha propuesta, que cuenta con una inversión de 857 millones de euros, busca mejorar, de cara a 2033, la rehabilitación y la ampliación de toda la red principal y complementaria de abastecimiento y saneamiento del municipio.

Para lograrlo, se llevan a cabo actuaciones basadas en la digitalización y la sensorización de las redes, las infraestructuras y los sistemas operativos que permiten optimizar el ciclo integral urbano del agua. Todo ello, con el objetivo de conocer de forma precisa, exacta y en tiempo real el estado de las infraestructuras del sistema, lo que permite planificar y diseñar operaciones de mantenimiento que disminuyen el consumo eléctrico y que minimizan los posibles impactos negativos, tanto en la población, como en el medio ambiente.

Este plan también incluye una planta desaladora y una depuradora, así como la reconstrucción de mil kilómetros de alcantarillado. La construcción de la nueva desaladora, independiente a la de Piedra Santa, permitirá duplicar la producción de agua desalada y asegurar su disponibilidad en todos los barrios.

El Ayuntamiento pretende erradicar el uso de los recursos hídricos subterráneos, es decir pozos y galerías, para abastecer de agua a la ciudad. Esto se debe a las escasas precipitaciones que está experimentando el Archipiélago, un efecto secundario del calentamiento climático. En la actualidad, el 85% de las casas de Las Palmas de Gran Canaria, se abastece de agua desalada, por lo que la futura desalinizadora pretende aumentar este porcentaje al 100%.

La concejala de Aguas, Inmaculada Medina, asistió al evento y destacó el espíritu del proyecto, que supone una «apuesta» por la renovación y por la ampliación de las infraestructuras existentes, la construcción de otras nuevas, la sostenibilidad y la «calidad de vida» de la ciudadanía. A lo que añadió: «Nuestro compromiso es garantizar un suministro seguro y eficiente, al tiempo que incorporamos las tecnologías más avanzadas para anticipar y gestionar los retos del futuro».

Junto a Medina, también acudieron Ángel Fernández, CEO de Saur España, y Gonzalo Murillo, director de Operaciones, quienes subrayaron el ejemplo innovador que simboliza la ciudad dentro del sector del agua.

«Gracias a Emalsa hemos pasado de ser un territorio que no tenía prácticamente agua a ser reconocida por toda la inversión que se ha hecho para revertir esta situación y por el trabajo de digitalización en el que estamos empeñados y embarcados desde hace años», recordó Fernández.