La ruptura de Vox en Las Palmas de Gran Canaria obliga a reordenar las comisiones municipales

La exconcejala de Vox Clotilde Sánchez, que formará parte del grupo de los no adscritos, provocará cambios en la organización de las comisiones del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Según el informe de la Secretaría del Pleno, la edil podrá participar en todas las comisiones, pero deberá comunicar en cuáles desea ejercer su derecho de presencia, lo que obligará a reajustar la composición y la votación ponderada de las mismas para mantener la proporcionalidad y representatividad del pleno.

La concejala dejó el partido el viernes de la semana pasada, y por ahora, no ha dado explicaciones públicas y no ha respondido a las llamadas de este periódico. En caso de aplicar el voto ponderado, cada partido tendrá un representante en las comisiones que ejercerá los votos correspondientes a su número real de concejales, lo que afectará a la participación de otros grupos políticos. Este mecanismo asegura que la correlación de fuerzas en las comisiones refleje la situación del pleno.

Menos dinero

La reorganización impactará también en Vox, que verá reducida su capacidad de intervención y en las asignaciones económicas vinculadas a su representación en las comisiones. Por el contrario, Sánchez podrá ejercer los derechos esenciales de su mandato, como intervenir en plenos, presentar preguntas, mociones y enmiendas, así como ejercer funciones de control y fiscalización, aunque sin acceso a cargos o dotaciones exclusivas que dependen de la pertenencia a un grupo político.

El Pleno capitalino dará cuenta formal de esta situación en su próxima sesión, que tiene lugar este viernes, dando inicio a la reorganización de los órganos municipales y a la adaptación de las comisiones a la nueva distribución de representantes.

Acercamiento al PP

Fuentes del Partido Popular capitalino admiten que la edil asistió a la reunión que tuvo lugar este domingo en el Pueblo Canario, pero aseguran que, por el momento, no existe un acercamiento oficial.

La marcha de la concejala confirma las tensiones internas en Vox, ya que no es la primera representante pública que abandona el partido en Canarias. También lo han hecho anteriormente la diputada autonómica, Marta Gómez, el concejal en el Ayuntamiento de Teguise, Ginés González, la edil de Telde, Janoa Anceume y el concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Miguel Felipe Rastrero.