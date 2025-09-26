"En 26 días nadie nos ha hecho caso", denuncian los socorristas en huelga de Las Palmas de Gran Canaria

Con las aletas y las latas de rescate en el suelo y megáfono en mano, los socorristas de Las Palmas de Gran Canaria protestan este viernes ante las Casas Consistoriales, en la plaza Santa Ana, tras 26 días de huelga.

"Ayuntamiento, escucha, socorristas en la lucha", claman mientras en el interior del edificio se desarrolla el Pleno municipal. "Si esto no se arregla, huelga, huelga, huelga", continúan diciendo.

David Molina es el representante sindical de la Unión Socorrista de Canarias. "Estamos aquí porque en todo este tiempo que llevamos en huelga nadie nos ha hecho caso, ni Cruz Roja, ni el Ayuntamiento".

Una situación que consideran insostenible.

"Realizamos 300 rescates al año y 600 asistencias sanitarias, tenemos muertos en nuestras playas, niños que se han quedado tetraplégicos y todo porque no se cumplen los planes de seguridad", denuncia.

Unos planes que según el socorrista van por la necesidad de aumentar el número de personal y por mejorar las instalaciones y los dispositivos con los que trabajan.

"Este verano debió haber sido unos 28 o 30 socorristas, la realidad es que éramos 22 o 23 en todas las playas de la capital, ¿dónde están los que faltan?", cuestiona. "Que la joya de la corona, la playa de Las Canteras, se haya cubierto solo con 14 personas es una barbaridad", subraya. Una cantidad que disminuye a 11 en temporada baja. "Eso, teniendo en cuenta que es una playa a la que acuden 70.000 personas en un fin de semana".

Ratas y cucarachas

David Molina denunció que, además, trabajan en condiciones insalubres. "Comemos entre cucarachas, abrimos el microondas para calentar la comida y las vemos salir de ahí, además de que estamos en medio de ratas".

El también socorrista destacó que trabajan en esas condiciones cobrando el salario mínimo. "¿Cómo es posible que personas que están salvando vidas, poniendo en riesgo las suyas, cobren mil euros al mes?".

La situación de las torretas, también son objeto de denuncia. "En las que trabajamos son estructuras metálicas donde nos comemos 20 veces más radioación solar que cualquier otro usuario porque no nos cubren del sol y, en invierno, nos empapamos".

Molina resumió las demandas de sus compañeros en mejoras salariales, aumento de personal y ampliación de las temporadas de los arenales de la ciudad.

Advierten que, de no haber respuesta municipal, continuarán en huelga.