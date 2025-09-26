Atentado terrorista en el Puerto de Las Palmas: así fue el simulacro realizado en el Muelle Reina Sofía

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha llevado a cabo un simulacro de atentado terrorista en el muelle Reina Sofía del Puerto de Las Palmas sobre la plataforma Ensco DS-11, con el propósito de evaluar la capacidad de reacción y coordinación de los distintos cuerpos y servicios implicados en la protección portuaria. Este ejercicio se enmarca en el Plan de Protección del Puerto, aprobado en junio de 2025, y responde al objetivo de garantizar la máxima preparación ante escenarios de riesgo.

El simulacro recreó el pasado 12 de septiembre la irrupción de una embarcación semirrígida con tres individuos encapuchados que intentaron acceder de manera violenta a la plataforma, amenazando con utilizar explosivos. A partir de ese momento, se activaron los protocolos de seguridad, se ejecutaron procedimientos de neutralización de la amenaza y se simuló la evacuación de tripulantes mediante un vehículo-escalera del Servicio de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria, al quedar inutilizada la escala de la instalación.

Dispositivo

En el operativo intervinieron distintos cuerpos y servicios de seguridad portuaria. Junto a la Policía Portuaria participaron unidades especializadas de la Guardia Civil, TEDAX, Cinológica y efectivos del Puerto de Las Palmas, el Servicio de Bomberos, el Servicio de Amarradores y la consignataria Canarship. Además, personal técnico de la Autoridad Portuaria colaboró activamente a través de los departamentos de Control Marítimo y de Protección y Seguridad de Instalaciones Portuarias, asegurando la correcta coordinación de todos los recursos movilizados.

Simulacro de atentado terrorista en el Muelle Reina Sofía / Autoridad Portuaria

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó la importancia del ejercicio: «Con este simulacro demostramos que contamos con un sistema preparado, coordinado y con capacidad para hacer frente a escenarios críticos. La seguridad de infraestructuras portuarias, de los trabajadores y de los usuarios es una prioridad absoluta para esta Autoridad Portuaria».

Preparación ante una amenaza

Este simulacro, diseñado por el departamento de Protección y Seguridad de Instalaciones Portuarias, refuerza la capacidad técnica de la entidad para afrontar de manera autónoma situaciones de alta complejidad. Además, subraya la necesidad de mantener un nivel constante de preparación en seguridad portuaria que asegure una respuesta eficaz y coordinada ante cualquier amenaza.

Calzada añadió que «la seguridad portuaria no es una meta que se alcanza y se da por concluida, sino un proceso continuo de mejora. Con iniciativas como esta fortalecemos la protección de instalaciones portuarias y garantizamos que los Puertos de Las Palmas cumplen con los estándares internacionales de seguridad».

Con este ejercicio, la Autoridad Portuaria de Las Palmas reafirma su compromiso con la seguridad portuaria y con la preparación frente a emergencias, asegurando que el Puerto de Las Palmas esté siempre en condiciones de dar respuesta inmediata a posibles riesgos.