El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria firman un convenio para la gestión del campo de fútbol del Puerto y las pistas deportiva de Alcaravaneras
El convenio, con una duración inicial de cuatro años, busca optimizar el uso y el mantenimiento de las instalaciones deportivas para fomentar la actividad física en la ciudad
LP/DLP
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria han firmado un convenio para que el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) gestione el campo de fútbol del Puerto y las pistas deportivas de Alcaravaneras.
Dicho acuerdo tiene una validez de cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros cuatro años más. La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha señalado durante su intervención en el pleno que “con este acuerdo de máxima colaboración logramos optimizar el uso de estas instalaciones con los recursos del IMD, reforzando nuestro compromiso con la ciudadanía para seguir impulsando la práctica deportiva en la ciudad”.
El IMD se continuará encargando de la atención e información al público y a los usuarios de estas instalaciones, además del control de acceso y los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación tanto del campo de fútbol de césped artificial, incluidas las gradas, el alumbrado y el vestuario; y la cancha de fútbol, baloncesto y voleibol de Alcaravaneras, incluido el equipamiento colindante.
El acuerdo ya había sido aprobado por mayoría en el Consejo Rector del IMD.
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa