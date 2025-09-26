Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria firman un convenio para la gestión del campo de fútbol del Puerto y las pistas deportiva de Alcaravaneras

El convenio, con una duración inicial de cuatro años, busca optimizar el uso y el mantenimiento de las instalaciones deportivas para fomentar la actividad física en la ciudad

La concejala de deportes, Carla Campoamor, durante el pleno celebrado el viernes

La concejala de deportes, Carla Campoamor, durante el pleno celebrado el viernes / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria han firmado un convenio para que el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD) gestione el campo de fútbol del Puerto y las pistas deportivas de Alcaravaneras.

Dicho acuerdo tiene una validez de cuatro años, con posibilidad de prórroga de otros cuatro años más. La concejala de Deportes, Carla Campoamor, ha señalado durante su intervención en el pleno que “con este acuerdo de máxima colaboración logramos optimizar el uso de estas instalaciones con los recursos del IMD, reforzando nuestro compromiso con la ciudadanía para seguir impulsando la práctica deportiva en la ciudad”.

El IMD se continuará encargando de la atención e información al público y a los usuarios de estas instalaciones, además del control de acceso y los servicios de limpieza, mantenimiento y conservación tanto del campo de fútbol de césped artificial, incluidas las gradas, el alumbrado y el vestuario; y la cancha de fútbol, baloncesto y voleibol de Alcaravaneras, incluido el equipamiento colindante.

El acuerdo ya había sido aprobado por mayoría en el Consejo Rector del IMD.

El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria firman un convenio para la gestión del campo de fútbol del Puerto y las pistas deportiva de Alcaravaneras

El Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria firman un convenio para la gestión del campo de fútbol del Puerto y las pistas deportiva de Alcaravaneras

