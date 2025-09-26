La Fiscalía evidencia un repunte de delitos de odio por la crisis migratoria

La fiscal superior de Canarias, María Farnés, ha evidenciado este viernes en el acto de apertura del año judicial que la crisis migratoria que sufre el Archipiélago y la situación socioeconómica actual han dado lugar a un repunte de los delitos por motivos discriminatorios que se cometen contra la población migrante. Esta situación, que afecta en especial a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, ha creado un "clima de hostilidad" hacia determinados colectivos que favorece la ejecución de acciones violentas, advierte la representante del Ministerio Público.

En total, el año pasado se abrieron 12 diligencias de investigación en la comunidad autónoma, en su mayoría ante presuntos casos de discriminación por motivos de etnia, raza, nación u origen territorial. La mitad de los ilícitos en la provincia de Las Palmas se produjeron a través de las redes sociales. Los delitos que más se persiguieron están relacionados con incitación al odio, acciones contra la dignidad y contra los sentimientos religiosos.

Sin embargo, no es posible comparar estos datos con los del año anterior, ya que la unidad especializada contra este tipo de delitos es de reciente creación. En cuanto a las cifras registradas, la propia Fiscalía ya se reunió el año pasado con el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación por raza o etnia de la Cruz Roja y concluyó que quienes padecen estas situaciones las han normalizado y "tienen miedo a denunciar" porque se encuentran en una situación administrativa irregular.

Miedo a denunciar

En sus conclusiones, volvió a aludir al fenómeno migratorio y señaló que la situación que ha vivido Canarias estos últimos años y que sigue viviendo en la actualidad "hace que la Fiscalía no pueda compartir que se trate de criminalizar a los menores migrantes". Muchos de ellos, recalcó, "son víctimas de organizaciones criminales y lo único que intentan es tener un futuro que no pueden conseguir en sus países de procedencia".

La representante del Ministerio Público también aludió al genocidio israelí en Palestina y expuso la situación de los 20.000 niños muertos en tres meses de guerra, uno por hora, muchos de ellos debido a la desnutrición y el hambre como consecuencia del bloqueo a la entrada de alimentos y ayuda humanitaria. "Es una estadística vergonzosa. El mundo no puede quedarse al margen y permitir que la matanza y el sufrimiento de los niños continúen", aseguró.

La Fiscalía debe "tomar partido"

Quiso poner el foco, a su vez, en la denuncia de la ONU por la situación de las niñas y mujeres afganas, que tienen prohibido desde hace cuatro años el acceso a la educación secundaria y universitaria. Advirtió de la "persecución sistemática por género" que sufren y que les impide acceder a la educación, a un espacio cívico o disfrutar de libertad de expresión, ya que tienen restringida su libertad de movimientos si no van acompañadas de un guardián masculino. "El silencio que rodea a las mujeres afganas es también el silencio del mundo", señaló.

"Guardar silencio ante situaciones como estas es también tomar partido y la Fiscalía, en cumplimiento de sus deberes constitucionales, no puede permanecer callada ante situaciones como las que estamos viviendo", concluyó.

Por último, Farnés quiso mandar unas palabras de apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que será juzgado este año por un presunto delito de revelación de secretos: "Son tiempos convulsos, ha sido un año complicado para el Ministerio Fiscal por razones que todos conocemos, aunque no me cabe ninguna duda de que todo se resolverá de forma favorable para la institución y también para su máximo representante".