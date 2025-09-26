El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta las cuentas de 2024

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes la Cuenta General de la Corporación y sus organismos correspondientes al ejercicio 2024. El documento constata la solidez económico-financiera del Consistorio, con un resultado presupuestario ajustado positivo de 92,2 millones de euros y un nivel de ejecución del 99%.

El concejal de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernández Spínola, ha subrayado que la aprobación en tiempo y forma de la Cuenta General evidencia la buena gestión de un Ayuntamiento que es “cumplidor, eficiente y solvente”, destacando que “este gobierno ha ejecutado prácticamente todo lo que podía ejecutar conforme a la regla de gasto, situando al Consistorio en una posición de superávit y con capacidad de financiación”.

Qué incluye la Cuenta General

Hernández Spínola ha recordado que la Cuenta General incluye el balance de situación, que refleja el patrimonio de la entidad; la cuenta de resultado económico-patrimonial, que muestra los ingresos y gastos; la liquidación del presupuesto, que detalla la ejecución presupuestaria y la memoria, que completa y aclara toda la información. Además, la Cuenta General abarca las cuentas anuales de aquellas entidades dependientes que conforman el sector público local del Ayuntamiento.

Cuál es el siguiente paso

El expediente fue elaborado por el órgano de gestión económico-financiera, debatido en la Comisión Especial de Cuentas, sometido a información pública y, tras no presentarse alegaciones, se ha elevado al Pleno para su aprobación definitiva.

En este sentido, el Ayuntamiento cumple con el artículo 212 del texto refundido de la Ley Regulado de las Haciendas Locales al aprobar en el Pleno antes del 1 de octubre la Cuenta General. Tras la validación por el máximo órgano de representación política municipal, la Cuenta General se remitirá a la Audiencia de Cuentas de Canarias para su fiscalización.

El responsable de Hacienda ha avanzado que, tras la implantación del proyecto LPA Digital, recientemente adjudicado por 8,1 millones de euros, se incorporarán aplicativos específicos de contabilidad, presupuestos, contratación e intervención que en los próximos ejercicios facilitarán la modernización de la gestión económico-financiera municipal y mejorarán la elaboración de futuras cuentas generales.