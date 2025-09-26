Juan Luis Lorenzo Bragado volverá a optar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado, anunció ayer en declaraciones a los medios que optará a la reelección el próximo año cuando se caduque su mandato. El magistrado vitorino cumple un lustro al frente de la judicatura canaria, cargo que asume desde 2021 y en el que sustituyó a Antonio Doreste Armas.

Bragado fue elegido en una segunda votación gracias al respaldo de 13 de los 21 miembros del pleno del Consejo General del Poder Judicial. Fue necesario repetir el proceso ya que en la primera ocasión, en 2019, ninguno de los candidatos que optaban al puesto lograron obtener la mayoría requerida en las cutro votaciones realizadas.

Cuál es la trayectoria de Juan Luis Lorenzo Bragado

Cuenta con experiencia profesional como titular del Registro Civil exclusivo número 1 de Santa Cruz de Tenerife. Ingresó en la carrera judicial en 1989 y empezó prestando servicio en los juzgados de Puebla de Sanabria, Vitoria-Gasteiz, Palencia y Santa Cruz de Tenerife.

Asumió los distintos destinos hasta que, en enero de 2009, quedó adscrito como magistrado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En mayo se incorporó al Registro Civil y a partir de 2015 ha sido nombrado magistrado de refuerzo en comisión de servicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.