El Mesa y López Market reúne a más de 40 empresas en una gran feria al aire libre del 2 al 4 de octubre

Moda, hogar, salud, viajes, sector inmobiliario, servicios y mucho más, el Mesa y López Market desplegará su amplia oferta en la Rambla de Mesa y López más cercana a Plaza de España, que se convertirá los días 2, 3 y 4 de octubre en un escaparate al aire libre.

Este evento, enmarcado en el “Plan de Comercio Minorista 2025”, impulsado por la Cámara de Comercio de Gran Canaria y la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, aterrizará el jueves 2 de 12 a 21.30 horas, y el viernes 3 y sábado 4 de octubre en horario de 10 a 21.30 horas.

Esta acción ha sido diseñada con el objetivo de impulsar y dar visibilidad a las pymes de la zona para que enriquezcan su posicionamiento en una de las arterias comerciales más importante de Canarias.

Cartel de la feria de comercio Mesa y López Marke / LP/DLP

Ya está confirmada la participación de empresas como Dani. Hace, La Óptica Vintage, Jayki, Arteliér 48, Era Arcoiris Central, Century21 Capital Lpa, Natalia Andueza, Orgonitas Fernando, Re/Max Lanzagorta, Our Style Canarias, M by

María, Tierra Cerámica, Artycult, Fundación Canaria Pequeño Valiente, MoonC Girls, Mikas, Amor Bijoux, Art by Angy, Retrografías Ediciones, Jaime Checa Gimeno, Gran Diva Shop, 4 Sale Urban, La Chinata Oleoteca Gourmet, Rofe y Arena, Essenah Gallery, Amaro Secret y Susana Creaciones

Se suman a este elenco de negocios otros como Orange, Endesa oficina Olof Palme, Más Que Xurros, Kuroba, Gio By Us, La Habitación Esotérica, Matta, Volvo, Viajes El Corte Inglés, MSC Cruceros con Viajes el Corte Inglés, Costa con Viajes el Corte Inglés.

Vista aérea de Mesa y López. / LP/DLP

Música en directo y actividades paralelas

El jueves 2 de octubre a las 12 y a las 19.30 horas, la banda sonora la pondrá Kubacanashe; mientras que el son cubano de Aseres servirá para calentar motores el viernes, con energía y alegría contagiosa a partir de las 19.30 horas. El sábado 4 de octubre, la música volverá a amenizar la jornada con Crossfire a las 19.30 horas, una apuesta segura para una atmósfera que invite a disfrutar de la ciudad.

Los más pequeños tendrán talleres infantiles artísticos, teatro y animación con los que aprender jugando. El jueves 2 de octubre a las 17.30 horas, la Patrulla Canina llegará al Mesa y López Market con juegos, bailes, canciones y aventuras, mientras que la risa se adueñará del viernes con Rafaelillo Clown “Compras con Arte” a las 17.30 horas.

El sábado 4 de octubre, los niños y niñas disfrutarán del espectáculo Cancionero Isleño “Borondona y sus amigos” a las 12 y 17.30 horas, talleres de maquillaje facial, chapas y títeres de varilla, entre otras opciones.

El Mesa y López Market tiene también su lado solidario de la mano de la ONG invitada Pequeño Valiente, que usará este espacio para dar a conocer su labor. De esta forma, los visitantes conocerán los proyectos que llevan a cabo para niños con cáncer y sus familias, además de su esfuerzo continuo para sensibilizar e informar a la población sobre el cáncer infantil

Zona Mesa y López / LP/DLP

Tacones y Folklore

En esta edición habrá Drag Queens para sorprender a los visitantes con sus trajes deslumbrantes, tacones imposibles y maquillajes.

Una visita obligada en este evento será el photocall Mesa y López Market, un escenario para capturar una experiencia inolvidable en la que también actuarán la Agrupación Folklórica San Cristóbal y Coros y danzas de Arrecife Galicia: Asociación cultural Barca de Loimil Cataluña Esbart Rocasagna de Gelida y Murcia Grupo Folklórico Villa de Alhama.

Sorteos, novedades y presentaciones

Viajes El Corte Inglés aprovechará la ocasión para presentar sus promociones de Crucero Fantástico. Los asistentes podrán elegir una amplia gama de opciones con hasta un 60% de ahorro por reserva anticipada, hasta un 10% de descuento adicional, opción de pago en 6 meses y la oportunidad de reservar desde 50 euros.

El festival ofrece las tarjetas regalo el ‘Pozo de tus deseos’. Rellenando la papeleta que repartirán las azafatas/os, el visitante podrá escribir tu deseo, entrando así en el sorteo de tres tarjetas regalo con valor 300 euros cada una, que podrán gastar antes del 31 octubre en las empresas pertenecientes a la Asociación Mesa y López y adheridas a esta promoción.

Dentro de las novedades que se conocerán en este evento destaca el Volvo EX30 y el nuevo EC40, coches para un futuro sostenible 100% eléctrico. Los modelos destacan por su innovación, con tecnología avanzada que reduce emisiones y maximiza la eficiencia.