Las Palmas de Gran Canaria aprueba dos expedientes de 2,5 millones de euros para el pago a proveedores
El Ayuntamiento salda servicios ya realizados que no pudieron abonarse en su momento por razones administrativas
LP/DLP
El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado dos expedientes de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito (REC) por un valor conjunto de 2.509.314,79 euros.
El primero de los expedientes, con número 2025/05, suma 1.786.576,97 euros y contempla pagos correspondientes a facturas de las áreas de Ciudad de Mar (1.052.822,40 euros), Urbanismo (688.902,81 euros) y Bienestar Social (44.851,76 euros).
Mientras, el segundo expediente, con número 2025/06, suma 722.737,82 euros correspondientes a pagos de facturas de las áreas de Urbanismo (562.433,70 euros), Tráfico y Movilidad (150.000 euros), Administración de los Recursos Humanos (5.410,08 euros), Innovación Tecnológica (3.000 euros), Oficina de Atención a la Ciudadanía (995,10 euros) y Seguridad y Emergencias (898,94 euros).
Con la aprobación de estos expedientes en el pleno de septiembre, el Ayuntamiento ha tramitado este año ya 4,8 millones de euros para saldar servicios ya realizados que no pudieron abonarse en su momento por razones administrativas y sigue, de este modo, saneando progresivamente las cuentas municipales.
