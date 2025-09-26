Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias llama a mantener el "modo canario" de hacer política

Juan Luis Lorenzo Bragado asegura en la apertura del año judicial que las Islas no se han contagiado de los "ataques al Poder Judicial" que se suceden desde las "altas instancias"

Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del TSJC, en la apertura del nuevo año judicial

Juan Luis Lorenzo Bragado, presidente del TSJC, en la apertura del nuevo año judicial

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dado arranque al nuevo año judicial este viernes con un llamamiento de su presidente, Juan Luis Lorenzo Bragado, para mantener el "modo canario" de hacer política, que asegura que se aleja de los "ataques" a jueces que se suceden desde las "altas instancias". Tachó de "agravio" a la independencia y a la separación de poderes, en cambio, los comentarios que atribuyen una "intencionalidad política" a aquellos magistrados que "adoptan decisiones que no son de su agrado".

"En Canarias, afortunadamente, no se percibe ese clima de tensión y enfrentamiento que se está extendiendo en la política nacional", mantuvo el representante de la judicatura canaria, que señaló que el debate insular está caracterizado por "el diálogo, el consenso y el respeto mutuo, no solo a nivel personal sino también entre instituciones" por lo que "debe ser preservado como un valor fundamental para la convivencia democrática".

En cambio, la fiscal superior de Canarias, María Farnés, recalcó que "todos los servidores públicos no debemos tener una piel demasiado sensible ante las críticas" y llamó a encontrar un "equilibrio" entre el derecho a disentir y el respeto institucional.

Críticas a la judicatura

"No podemos entender que la libertad de expresión acaba donde empieza una decisión judicial, pero tampoco podemos permitir que las críticas puedan erosionar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial", añadió.

Aprovechó la ocasión para pedir una vez más la dotación de más medios que permitan hacer frente a la alta litigiosidad que afronta el Archipiélago y que le sitúa a la cabeza a nivel nacional. La Sala de Gobierno cifra las necesidades en 12 nuevas plazas en Las Palmas y otras tantas en Santa Cruz de Tenerife. "No reclamamos para nosotros, sino para la ciudadanía", enfatizó Bragado.

(Habrá ampliación)

