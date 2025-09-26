Vox lleva su crisis interna al Pleno de Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria evidenció este viernes las tensiones internas de Vox. El concejal y diputado Alberto Rodríguez calificó de "tránsfuga" a la exedil del partido, Clotilde Sánchez, que la semana pasada abandonó la formación y pasó a ser concejala no adscrita.

Sánchez rompió su silencio en la sesión plenaria para defenderse: "No soy tránsfuga, porque no sigo dentro del partido; soy concejala no adscrita". La edil reprochó a Rodríguez que hubiera llevado el debate "a lo personal", incluso vinculando su trabajo en el Cabildo de Gran Canaria. "No sé qué tiene que ver", replicó.

Cruce de acusaciones

Más allá del cruce de acusaciones, la salida de Sánchez obliga a reorganizar las comisiones del pleno. El concejal de Presidencia, Francisco Hernández Spínola, explicó que la Junta de Gobierno ya abordó el reajuste este jueves y que la próxima reunión intentará cerrar un acuerdo para que la nueva distribución esté en marcha en las sesiones del 21 y 22 de octubre.

El caso de Las Palmas se suma a otros abandonos de Vox en Canarias. Lo han hecho anteriormente la diputada autonómica, Marta Gómez, el concejal en el Ayuntamiento de Teguise, Ginés González, la edil de Telde, Janoa Anceume, el concejal en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Miguel Felipe Rastrero, y de Ingenio, Rosa María Altafaj.