Así es como un desayuno económico está conquistando los paladares de Siete Palmas

Hay lugares que se convierten en un secreto a voces. Rincones que, sin grandes artificios, se abren paso entre las recomendaciones de quienes prueban y repiten, de quienes se dejan sorprender por un desayuno que parece sencillo pero termina siendo un festín. En Las Palmas de Gran Canaria, frente al Estadio de Gran Canaria, Costal Siete Palmas se ha convertido en uno de esos sitios donde el día comienza con sabor, variedad y precios que invitan a volver.

Lo descubrió el creador de contenido gastronómico THENESOR, que no dudó en cruzar la ciudad para probar su menú económico, combinable a gusto del comensal: desde un café recién hecho hasta zumo natural de frutas de temporada, acompañado de focaccias, molletes, empanadas y dulces caseros. “¿Buscas desayunar rico y económico?”, pregunta en su vídeo. “Pues atento a lo que se viene”.

Un desayuno para todos los antojos

En Costal, el desayuno no tiene horario. Desde las 7:00 de la mañana, su carta ofrece combinaciones que van mucho más allá de lo habitual: mollete de Antequera con ibérico y tumaca, bocadillo de pollo desmenuzado con guacamole y cebolla caramelizada, focaccia de pollo con aguacate y tomate, empanadas criollas o de queso de cabra. Todo pensado para saborear despacio, como un ritual diario al que siempre se quiere volver.

“Probé el mollete con ibérico y tumaca, pero también el bocadillo de pollo”, cuenta , “y mucho ojo a sus empanadas caseras de varios sabores”.

El local también ofrece desayunos sorpresa en caja, ideales para regalar o compartir, con versiones andaluza, francesa o clásica. Además, entre los más vendidos destacan el mollete con zumo de naranja, la focaccia de pollo y los bocadillos con aguacate.

Brownies, tartas y batidos virales

Quien tenga espacio para el postre encontrará tentaciones a la altura: tartas de queso caseras en versiones Oreo, Happy Hippo o tradicional, un cremoso brownie de Nutella con helado de vainilla y batidos como el de Kinder Bueno, que ya empieza a circular en redes como uno de los favoritos del local.

Todo esto, en un espacio pet friendly, donde los desayunos saben a casa pero se disfrutan como un regalo. “Un sitio donde cada bocado es un acierto”, resume THENESOR.

Sorteo abierto

Y como plus, hasta el 7 de octubre mantienen activo un sorteo de dos desayunos especiales, ideales para compartir o regalar a quien más lo merezca. Basta con comentar en su perfil de Instagram para participar.

Costal Siete Palmas está ubicado en la Calle Fondos de Segura, 19,Las Palmas de Gran Canaria, frente al Estadio. Abre de lunes a viernes de 7:00 a 16:00, y los sábados de 8:00 a 14:00. Los domingos y festivos permanecen cerrados. Para reservas, se puede llamar al 928 284 295 o al 675 342 407.