La restauración de la iglesia de La Luz en Las Palmas de Gran Canaria revela un rosetón de los años 70

La parroquia Nuestra Señora de La Luz, en el barrio de La Isleta, estrenó este sábado su nueva fachada tras poco más de un año de trabajos para su rehabilitación. Las obras, financiadas por el Cabildo insular, le devolvieron el sentido a su nombre y a sus orígenes. En punto de las seis de la tarde, los rayos del sol reflejados en ella fueron el colofón final para su puesta de largo.

El presidente insular, Antonio Morales, destacó que la iglesia de La Luz es uno de los más claros ejemplos de una edificación perfectamente insertada en la historia y el presente de Las Palmas de Gran Canaria, y muy en especial en el entorno portuario y en el barrio de La Isleta.

«Más que una edificación, este templo es un personaje con vida propia sin el que no puede entenderse la esencia y la evolución de esta zona fundamental de la capital», subrayó.

La alcaldesa, Carolina Darias, recordó la historia del templo, que comenzó en el siglo XVI cuando se construyó la ermita, al borde de la cual fue creciendo poco a poco la vida del Puerto de La Luz. La rehabilitación de su fachada «significa recuperar también parte de nuestra memoria colectiva, identidad y raíces, por lo que este año nos volcaremos también en celebrar las Fiestas de La Luz», destacó.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, subrayó durante la inauguración que «cuando uno llega a aquí y ve la luz que sale de la fachada invita a entrar y a pedirle a Nuestra Señora de La Luz que nos ilumine las oscuridades de nuestras vidas».

La rehabilitación

Los trabajos, en los que participó el Cabildo insular con una inversión de 150.000 euros, pero que también contaron con el apoyo del Gobierno de Canarias, la Autoridad Portuaria y Mapfre, fueron liderados por el artista Alberto Trujillo.

Entre sus objetivos estaba establecer un hilo conductor entre el exterior y el interior del templo, situado en el lugar donde tuvo lugar la primera misa oficial en Gran Canaria, en 1478, a cargo del deán Bermúdez la mañana del 24 de julio.

El templo, que alberga una imagen de Nuestra Señora de la Luz, obra del imaginero grancanario José Luján Pérez de 1796, contiene también varias piezas artísticas como el Viacrucis de finales del siglo XIX.

Además, 17 vidrieras de gran tamaño realizadas en Francia en las que Trujillo espera continuar los trabajos de mejora una vez finalizada los de la fachada. El templo, inaugurado en el primer cuarto del siglo XX, sustituye a cuatro ermitas anteriores y es obra del arquitecto Laureano Arroyo, siendo el único de bóvedas de media naranja junto a la Catedral de Canarias en la Plaza de Santa Ana.

Durante las obras se recuperaron restos ocultados en los años 70, como uno de los tres rosetones, que se ha empleado como molde para replicar el resto y devolverlos a su estado original.

La Isleta creció con ella

El presidente insular, Antonio Morales, agradeció la aportación de quienes asesoraron e impulsaron la restauración, donde destacó que la implicación de la institución se enmarca en la colaboración con la Diócesis «para la salvaguarda de los numerosos y valiosos bienes patrimoniales que se reparten por toda la Isla».

Recordó que el barrio de La Isleta pasó de ser una «pequeña criatura, casi una recién nacida», a convertirse en una explosión demográfico del que había pocos antecedentes en Canarias, al pasar de apenas 2.000 habitantes en 1891, a 10.000 en 1910. En 1914, cuando se inauguró el templo, la población superaba los 16.000 habitantes. Ya con sus puertas abiertas, la parroquia se convirtió de inmediato en un «corazón espiritual, pero también en un pulmón social», añadió.

Morales dedicó parte de sus palabras a los propios vecinos del barrio. «Más allá de las dificultades, los hombres y mujeres que han modelado La Isleta a lo largo de las décadas nos brindan un ejemplo de superación e integración».

En el acto estuvieron presentes también el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, el vicepresidente del Cabildo insular, Teodoro Sosa, el concejal del Distrito Isleta-Puerto- Guanarteme, Héctor Alemán y Alfredo Montes, miembro del Patronato de la Fundación Mapfre.