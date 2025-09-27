El TSJC niega que se vulneraran los derechos de un grupo ecologista por no poder acceder en coche a El Confital

El pleito que mantienen desde hace dos años el grupo ecologista Alternativa Maga Nacionalista (Amaga) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por las obras en el entorno del Confital y sus accesos suma un nuevo capítulo judicial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha tumbado un recurso de los activistas y niega que se vulnerase su derecho de reunión por no poder acceder en coche hasta el paraje natural para festejar la celebración guanche del beñesmen.

La demanda del colectivo se dirigió contra el Consistorio, la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística (Geursa), el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Gran Canaria. Reclamaba, por la vía de protección de los derechos fundamentales, que se declarase nula la colocación de barreras fijas que limitaban el acceso rodado y el aparcamiento en la cala con motivo de que se estaban realizando unos trabajos por parte de la empresa municipal.

Los demandantes alegaron que dicha actuación vulneraba su derecho de reunión al «impedir» que se pudiera llevar a cabo la celebración del beñesmen autorizada para el 15 de agosto de 2024. Sin embargo, sí que pudieron realizar, y así lo subieron después a sus redes sociales, el tradicional ritual del Ganigo, que consiste en la rotura de una vasija de arcilla o ganigo con leche y miel.

La Sala determina que los activistas pudieron acercarse al paraje "de un modo más sostenible, a pie"

El tribunal dictamina que el vallado no impidió la celebración de los actos convocados, ya que para acceder al lugar donde se llevaron a cabo «no era necesario acceder con vehículos rodados».

El fallo del tribunal

«Los recurrentes accedieron como en años anteriores al lugar en el que celebran el beñesmen; con la diferencia de que al haber quedado proscrito el acceso con vehículos particulares, se acercaron al lugar de un modo más sostenible, a pie», resuelve el fallo, firmado por la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón como ponente.

La Sala considera, de hecho, que esta forma de acceder caminando al paraje natural se ajusta con la «defensa del medio ambiente» que promueve el grupo ecologista y que «les ha permitido ejercer esta acción con justicia gratuita y con el ritual ancestral al que se acudía a pie».

La sentencia rechaza una "inactividad administrativa" e indica que pudieron realizar los actos con normalidad

La sentencia señala que «no existe indicio probatorio alguno» que indique que ha habido una «inactividad administrativa». Tacha además de «confuso» que el recurso se dirija contra el Gobierno regional por «inactividad» frente a su solicitud, contra el Cabildo por sus «acciones en contra de los accesos y aparcamientos en parte de ese deslinde» y contra el Ayuntamiento por la colocación de vallas y señales de tráfico anunciando el cierre.

Por otro lado, Amaga también llevó a los tribunales las obras por entender que los trabajos de desmonte de la ladera son ilegales al hallarse en suelo rústico de protección costera y no haber sido sometido el proyecto a información pública. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 levantó la suspensión en marzo de 2023 al entender que debía prevalecer el derecho a la seguridad y accesibilidad en la zona.