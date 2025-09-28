La Grand Pink Run tiñe de rosa Las Canteras en su décimo aniversario con más de mil participantes

La X Caminata Grand Pink Run, impulsada por la Asociación Canaria de Cáncer de Mama y Ginecológico (ACCM), reunió a más de mil personas en Las Canteras para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama y ginecológico. El evento solidario convirtió la avenida en un océano rosa de energía, música y deporte.

La caminata se desarrolló bajo el lema “Camina contra el cáncer de mama” y cubrió un recorrido de cuatro kilómetros, desde La Puntilla hasta el Auditorio Alfredo Kraus. El objetivo: recordar la importancia de la prevención, la detección temprana y el ejercicio físico como aliado fundamental para la salud.

Una fiesta solidaria en movimiento

La jornada estuvo cargada de momentos emotivos y festivos. Agrupaciones folclóricas y el DJ grancanario Ulises Acosta amenizaron el paseo, que contó con más de 1.200 inscritos, quienes disfrutaron de puntos de avituallamiento y animación durante el recorrido.

El broche final se vivió en la terraza del CC Las Arenas, donde se ofrecieron actividades como una masterclass de zumba con el Maestro Joao, la actuación de la cantante Dácil Suárez, música en directo de Ulises Acosta y sorteos que pusieron la guinda a un domingo inolvidable.

Voces que refuerzan el compromiso

La presidenta de la ACCM, Marisa Herrera, destacó la enorme acogida: “Estoy feliz y agradecida por la participación masiva. Este evento demuestra que caminar veinte minutos al día puede marcar la diferencia en la prevención del cáncer de mama y ginecológico”.

Por su parte, el viceconsejero de Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso, resaltó que la caminata se ha consolidado como “un clásico en el calendario deportivo y solidario de Gran Canaria”.

Colaboración pública y privada

La Grand Pink Run cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento capitalino, además de numerosas entidades privadas como la Fundación UD Las Palmas, Aguas de Teror, RIU Hotels, Tirma, Hospitales Universitarios San Roque y varios centros comerciales de la ciudad.

Gracias a esta colaboración, los fondos y la sensibilización generados se destinan a personas afectadas por cáncer de mama y ginecológico en Canarias y el resto del país, así como a sus familias, reforzando la conciencia social sobre esta enfermedad.