Humedades, inseguridad y falta de personal, las denuncias de los trabajadores de los balnearios de Las Canteras

La playa de Las Canteras cuenta en su litoral con tres balnearios abiertos al público: uno en la calle Gomera (a la altura del conocido como Hotel Cristina); otro, en la plaza Miguel Martín Fernández de la Torre, en calle Tomás Miller (próximo al Hotel Reina Isabel) y el tercero, en La Cícer (en la plaza Agatha Christie). Gratuitos y de libre acceso para los usuarios del litoral, llevan meses presentando problemas de mantenimiento.

Así lo denuncian a este periódico dos de sus trabajadores que prefieren no dar sus nombres por temor a represalias laborales. Más vigilancia en las instalaciones, mejoras económicas por trabajar con productos tóxico-peligrosos y reformas a unas dependencias que «han quedado obsoletas», son algunas de sus demandas, además de la falta de personal para cubrir los turnos.

Muestran fotos y vídeos de algunos de los problemas a los que se han sometido en sus puestos de trabajo. Desde arquetas que no desahogan bien y que tienen que limpiar, no solo de agua que rebosa, sino de heces y orina de usuarios incívicos, a dependencias que carecen de ventilación adecuada, teniendo en cuenta que usan productos de limpieza que pueden resultar tóxicos.

De los tres balnearios, explican que los que peor se encuentran son los de la calle Tomás Miller y la calle Gomera.

Las condiciones

«La falta de agua para limpiar es cada dos por tres porque se estropean las máquinas de bombeo», detallan respecto al ubicado en la plaza Miguel Martín Fernández de la Torre. «En la rampa, además, hay una arqueta que cuando llueve no desahoga bien y se nos mete el agua hasta dentro, y cuando están las mareas del Pino, peor».

Explican que, además, hay usuarios que dejan sus cosas en las taquillas durante días, «sobre todo, de quienes duermen en la calle, que luego vienen aquí a querer ducharse. Si hay restos de comida, esto se llene de cucarachas». Al estar cerradas, no tienen posibilidad de limpiarlas, por lo que se ven en obligados a llamar a la empresa gestora «para que autoricen abrirlas».

Pero más allá del mal uso que algunos usuarios hacen de las instalaciones públicas, hay otras circunstancias que, según ellos mismos aseguran, dependen del Consistorio y de la empresa concesionaria (FCC). «En el balneario del Reina Isabel, en la zona de duchas no hay ventilación. Te puedes imaginar cómo acabamos, sudando a mares, y usando productos tóxicos», añade .

Balneario de la calle Gomera, en la playa de Las Canteras / Andrés Cruz

Además, reclaman cámaras de vigilancia. «Es el único de los tres balnearios donde no hay, y cada vez más estamos expuestos a gente que viene en malas condiciones que si no les dejas pasar cuando no hay agua, se te enfrentan».

El deterioro de las instalaciones también se da en los baños de la calle Gomera. Humedad, falta de pintura y un piso que «se levanta a cachos». Eso en cuanto al mantenimiento; pero que se extienden a las demandas laborales. «No tenemos un sitio para comer, el único cuarto disponible es donde están los productos de limpieza y la basura, no hay un office. La alternativa es comer en el mismo mostrador de la entrada».

Versión de la Concejalía

Desde la Concejalía de Ciudad de Mar justifican a este periódico que las instalaciones están sometidas a un «uso intensivo» todo el año, con un amplio horario desde las 8:00 hasta las 20:00 horas; además de lo que supone estar «al lado del mar». Añaden que, «en muy contadas ocasiones» se han cerrado los balnearios por completo y que, una vez aprobados los pliegos del Servicio municipal de Limpieza «se van a introducir mejoras».

Apuntan, también, a que habrá una remodelación completa de las instalaciones de Tomás Miller, el balneario más cuestionado, y que «están previstas para 2026». El Consistorio enumera, además, las intervenciones realizadas en lo que va de año, en el que aseguran que se han hecho «reparaciones menores» en los tres «por más de 10.000 euros». Y detallan que ante los fallos de las bombas de agua, se sustituyeron por dos nuevas el pasado mes de mayo.

Este periódico se puso en contacto con la empresa concesionaria, FCC, pero no quisieron hacer declaraciones.