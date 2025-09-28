Kyungrae Cho, cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea: «Corea y Canarias estrechan lazos en investigación marina»

Canarias seguirá teniendo un papel estratégico en la red global de logística marítima de Corea, afirma Kyungrae Cho, que analiza las futuras líneas de colaboración en materia de innovación vinculada al mar. Este país asiático tuvo hace décadas una amplia presencia en el Puerto de Las Palmas y aún sigue apostando por este enclave.

Este año se cumplen 75 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Corea y España. ¿Cómo valora este aniversario y qué significado tiene para ambos países?

Desde el 17 de marzo de 1950, fecha en que Corea y España establecieron relaciones diplomáticas, hasta hoy, en que celebramos el 75º aniversario, ambos países mantienen una relación más estrecha y amistosa que nunca. La reciente visita del Rey Felipe VI a Corea, así como las tres visitas recíprocas de los jefes de Estado en los últimos años, son ejemplos claros de esta cercanía.

En particular, desde que en 2021 la relación se elevó a una Asociación Estratégica, la cooperación se ha ampliado de forma significativa en ámbitos tan diversos como la política, la economía, la inversión, la cultura, la ciencia y tecnología, y el turismo. Corea y España, situadas en extremos opuestos del continente euroasiático, comparten sorprendentes similitudes: una trayectoria histórica marcada por la superación de guerras civiles y dictaduras hacia la democratización y el desarrollo económico, poblaciones en torno a los 50 millones de habitantes, economías situadas entre las diez más grandes del mundo, y un carácter nacional alegre y optimista. Estas coincidencias han favorecido un intercambio humano constante y creciente entre ambos pueblos.

¿Qué papel han jugado las Islas Canarias, y en particular Gran Canaria, en la historia de las relaciones entre Corea y España?

En 1966, con la apertura de la base de la Corporación Coreana de Desarrollo Pesquero en Las Palmas, los buques pesqueros coreanos arribaron por primera vez a este puerto. Ese hecho marcó un punto de inflexión, convirtiendo la relación bilateral en un intercambio humano y económico tangible. A finales de la década de 1970, alrededor de 250 barcos de pesca de altura coreanos operaban desde Canarias y unos 8.000 marinos coreanos trabajaban en la zona, formando una comunidad que superaba los 10.000 residentes.

Kyungrae Cho / José Carlos Guerra

En aquellos años, Corea atravesaba una situación económica difícil como consecuencia de la Guerra de Corea. Las remesas enviadas por los marinos desde Canarias alcanzaron hacia finales de los setenta unos 2.000 millones de dólares, constituyendo un pilar fundamental para la modernización y desarrollo económico del país. En 1977, el sector de la pesca de altura representaba el 3,1% de las exportaciones totales de Corea, lo que contribuyó de manera decisiva a que el país se consolidara como la tercera potencia mundial en este ámbito.

La comunidad coreana en Canarias tiene una presencia histórica ligada principalmente al sector pesquero. ¿Cómo describiría hoy esa relación y qué papel desempeñan las familias coreanas en la sociedad canaria?

Los primeros coreanos llegaron a Las Palmas en 1966 para trabajar en la pesca de altura y vivieron un período de máximo esplendor en los años setenta. Sin embargo, con la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 1982 y el endurecimiento de las normativas pesqueras de la UE y de los países ribereños africanos en los años noventa, la flota coreana entró en declive, quedando hoy en torno a un millar de residentes.

«He estado satisfecho con la mayoría de las actividades realizadas aquí, aunque sentía cierta tristeza al ver que los logros de nuestra gloriosa flota pesquera de altura coreana estaban siendo olvidados poco a poco» Kyungrae Cho — Cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea

Aun así, la comunidad coreana en Canarias ha sabido superar las dificultades con su característico espíritu de autosuficiencia. En 2023 publicaron la obra Historia de la Pesca Coreana de Altura en el Atlántico centrada en Las Palmas, recopilando recuerdos y experiencias valiosas. Y en 2024 constituyeron el Comité Coreano de Promoción Turística de Canarias, con el fin de atraer a más visitantes coreanos al archipiélago.

Por su parte, los hijos de esta comunidad, nacidos y criados en Canarias, mantienen con orgullo su identidad coreana mientras se integran en la cultura canaria y participan activamente en la sociedad española. Gracias a su bagaje multicultural, muchos de ellos han desarrollado carreras internacionales en países como Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos e incluso Corea, aportando su talento en un contexto global.

En los años 60 y 70 la flota pesquera coreana desempeñó un papel crucial en el desarrollo económico y social de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué importancia le da usted a esa etapa?

La mayoría de los miembros de la comunidad coreana en Canarias trabajaban en industrias relacionadas con la pesca de altura: reparación de buques, suministros navales, compraventa de capturas, gestión de almacenes frigoríficos, entre otros. Se calcula que solo en gastos dentro de la comunidad local se invertían más de 100 millones de dólares anuales. Así, entre las décadas 1960 y 1980, la flota coreana de altura fue una comunidad imprescindible para el desarrollo de Las Palmas.

El cónsul de Asunots Marítimos y Pesca de Corea / José Carlos Guerra

¿Podría contar alguna anécdota o recuerdo transmitido por los pescadores coreanos que refleje la conexión especial entre Corea y Canarias?

En los años setenta y ochenta, la actividad pesquera en Canarias fue tan próspera que convertirse en tripulante de un barco coreano de altura se consideraba un gran logro y había una competencia muy intensa para lograrlo. Ese fervor muestra hasta qué punto Las Palmas estuvo ligada a la historia pesquera de Corea.

¿Cómo ha evolucionado la cooperación en materia pesquera entre Corea y España a lo largo de las últimas décadas?

Desde 1966, cuando comenzó la cooperación pesquera centrada en Las Palmas, ambos países han ido ampliando sus áreas de colaboración hacia la investigación marina, la acuicultura y el comercio de productos pesqueros. Más recientemente, frente al desafío global del cambio climático y la necesidad de proteger los ecosistemas marinos, Corea y España han reforzado la investigación conjunta y el intercambio de expertos. Hoy la cooperación trasciende lo económico y se orienta a la sostenibilidad de la pesca y la conservación del medio marino.

¿En qué otros ámbitos ve usted oportunidades de colaboración entre Corea y Canarias?

Además del sector pesquero, Corea y Canarias continúan estrechando lazos en campos como la investigación marina y la acuicultura. Ejemplos concretos son la cooperación entre el Instituto Nacional de Recursos Biológicos Marinos de Corea y el Banco Español de Algas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el área de microalgas, así como los foros marítimos organizados tras la firma de un MOU entre el Instituto Coreano de Desarrollo Marítimo (KMI), la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

Desde 2016 se celebra también en Canarias la feria anual K-Fish, que presenta una amplia variedad de productos del mar coreanos para responder a la creciente demanda de gastronomía coreana en la región.

«En los años setenta y ochenta, la actividad pesquera en Canarias fue tan próspera que convertirse en tripulante de un barco coreano de altura se consideraba un gran logro y había una competencia muy intensa para lograrlo». Kyungrae Cho — Cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea

En este mismo año, la Fundación Corea invitó a Corea a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, durante una semana. En esa visita, conoció de primera mano el Puerto de Busan —el cuarto más grande del mundo— y dialogó con el presidente de la Autoridad Portuaria de Busan sobre la expansión de la cooperación en sistemas inteligentes de gestión portuaria. Por tanto, se abren muchas oportunidades de colaboración futura en campos como la digitalización y la modernización de los puertos.

En Las Palmas de Gran Canaria se instalará la escultura Greetingman, obra del artista Yoo Young-ho. ¿Qué simboliza para usted en el contexto de las relaciones bilaterales?

Desde finales del año pasado he estado reflexionando sobre cómo conmemorar el 75º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Corea y España en 2025, así como el 60º aniversario de la llegada de la pesca coreana de altura a Canarias en 2026. En ese proceso, el artista coreano Yoo Young-ho expresó su deseo de donar una obra de Greetingman para este lugar tan significativo y, gracias a la estrecha colaboración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, fue posible instalar la escultura.

Durante mis tres años de servicio como cónsul de asuntos marítimos y pesca en Canarias, he estado satisfecho con la mayoría de las actividades realizadas aquí, aunque sentía cierta tristeza al ver que los logros de nuestra flota pesquera coreana estaban siendo olvidados poco a poco.

La instalación de Greetingman me alegra profundamente porque permite poner nuevamente en valor las contribuciones de la flota pesquera coreana a la comunidad local de Canarias.

Asimismo, esta escultura representa también un homenaje a los 92 marinos coreanos que, tras trabajar en la pesca de altura, fallecieron lejos de su tierra natal y descansan para siempre en el Cementerio de San Lázaro. Espero sinceramente que este monumento sirva para recordar también su sacrificio.

¿Cómo perciben los ciudadanos coreanos la presencia de esa escultura en un lugar tan emblemático de la ciudad?

La imponente escultura Greetingman, de 6 metros de altura y 2 toneladas de peso, representa a una persona que se inclina 15 grados en señal de respeto al estilo coreano, simbolizando gratitud, amistad y paz. Con ello, Corea desea agradecer a los ciudadanos canarios que acogieron con calidez a los marinos coreanos que llegaron con las manos vacías en tiempos difíciles, al mismo tiempo que se recuerda la amistad forjada durante más de 60 años.

La obra llegó en barco desde Corea el 6 de julio, pasando por Valencia, y arribó a Las Palmas el 1 de septiembre. Actualmente se encuentra en los almacenes de la Autoridad Portuaria, y está prevista su instalación el 2 de octubre en la Plaza de Canarias, cerca del Puerto de la Luz, donde arribó por primera vez un barco coreano. El acto de inauguración tendrá lugar el 14 de octubre a las 11.00 horas.

La comunidad coreana en Canarias está convencida de que esta escultura se convertirá en un motivo de gran orgullo, al servir como puente en el fortalecimiento de la amistad bilateral. Además, contribuirá de manera significativa al atractivo cultural y turístico de la ciudad y del archipiélago canario en su conjunto.

Como cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca, ¿qué iniciativas está impulsando para reforzar la cooperación con Canarias?

El Gobierno de Corea colabora estrechamente con instituciones clave como la Autoridad Portuaria de Las Palmas y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de desarrollar nuevos modelos de cooperación marítima y pesquera. Por ejemplo, se están impulsando proyectos de investigación conjunta en biotecnología marina, así como intercambios tecnológicos sobre digitalización portuaria y sistemas logísticos sostenibles y respetuosos con el medioambiente.

¿Qué importancia tiene Canarias como enclave estratégico para Corea en el Atlántico y en las rutas marítimas internacionales?

El archipiélago canario es la puerta del Atlántico que conecta Europa, África y América, y constituye un punto clave para el transporte marítimo internacional. En particular, el Puerto de Las Palmas desempeña un papel logístico e intermedio de abastecimiento que conecta la costa africana, Sudamérica y Europa, por lo que tiene una gran relevancia para los barcos y empresas coreanas.

«Se están impulsando proyectos de investigación conjunta en biotecnología marina, así como intercambios tecnológicos sobre digitalización portuaria y sistemas logísticos sostenibles y respetuosos con el medioambiente» Kyungrae Cho — Cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea

De cara al futuro, Canarias seguirá teniendo un papel estratégico en la red global de logística marítima de Corea. Asimismo, se vislumbran muchas oportunidades de cooperación en áreas como la gestión portuaria inteligente y las energías renovables.

Canarias no ha quedado al margen de la pasión que desatan los k-dramas, el k-pop e incluso la gastronomía coreana. ¿Qué acciones se están llevando a cabo para acercar la sociedad coreana a la canaria y viceversa?

El Consulado de la República de Corea en Las Palmas organiza cada año diversos eventos culturales para responder a la creciente demanda. Entre ellos destacan el K-Pop World Festival en junio, el Festival del Kimchi en octubre y la Semana del Cine Coreano en noviembre. Todas estas iniciativas buscan acercar la cultura coreana a la sociedad canaria.

De manera especial, el pasado 13 de septiembre organizamos por primera vez en España una serie de actividades que van más allá del K-pop, como un desfile de hanbok (traje tradicional), la inauguración de un club de fans de K-dramas, conferencias sobre literatura coreana, aprendizaje de letras coreanas y concursos de escritura. Nuestro objetivo es dar a conocer la cultura coreana a todas las generaciones.

El 75 aniversario es también una oportunidad para mirar hacia el futuro. ¿Cómo imagina usted las relaciones entre Corea y España dentro de 25 años más?

Dentro de 25 años, espero que Corea y España no solo sean socios estratégicos, sino que evolucionen hacia una relación de socios innovadores orientados al futuro en áreas como la lucha contra el cambio climático, la transición digital, la ciencia marina y las industrias culturales.

El aumento de los intercambios entre las jóvenes generaciones de ambos países reforzará aún más los lazos humanos y culturales. En ese escenario, la relación bilateral alcanzará un nivel de madurez y solidez mucho mayor.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la comunidad canaria sobre la amistad entre ambos pueblos?

Corea y Canarias se conocieron gracias al mar, y su historia compartida ya supera el medio siglo. La amistad y la confianza construidas durante este tiempo son el activo más valioso para el futuro. Corea no ve a Canarias simplemente como un socio de cooperación, sino como un compañero con el que construir un futuro común. Deseo sinceramente que esta amistad continúe fortaleciéndose.

«Nuestro objetivo es dar a conocer la cultura coreana a todas las generaciones» Kyungrae Cho — Cónsul de Asuntos Marítimos y Pesca de Corea

Finalmente, ¿qué significado personal tiene para usted representar a Corea en un lugar con tanta historia compartida como Canarias?

Recuerdo con gratitud la dedicación de los coreanos que, desde la década de 1960 en Canarias, trabajaron duramente para apoyar el desarrollo económico de nuestra patria. Ahora siento la responsabilidad de preservar ese legado en este lugar. Al mismo tiempo, es un honor personal poder ser un puente entre la sociedad canaria y la comunidad coreana, y vivir de cerca la cálida amistad que nos une.