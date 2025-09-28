Así es como se levanta la popa de un barco para quitarle la hélice sin sacarlo del agua en el Puerto de Las Palmas
El astillero hunde la proa del 'Meraklis' llenándola de lastre para modificar el equilibrio del buque
Hundir la proa para elevar la popa y poder retirar la hélice sin necesidad de sacar el barco del agua para vararlo. Esta fue la operación que se realizó en el Puerto de Las Palmas recientemente para reparar el Meraklis, uno de los buques que aprovechan los astilleros de este recinto de Las Palmas de Gran Canaria para realizar sus labores de mantenimiento durante sus travesías por el Atlántico.
Esta maniobra de lastrado del buque a proa llevaba varios años sin realizarse en La Luz, tal como trasladan desde el propio astillero donde se ejecutaron los trabajos, Zamakona Yards.
Renovación de juntas
El Meraklis, un bulk carrier o buque para transportar cargas pesadas de 189,90 metros de eslora y 32,26 de manga que navega bajo bandera de Bahamas, recaló en el Puerto de Las Palmas a finales de agosto –a donde llegó desde Lagos, el puerto más grande de Nigeria– para renovar las juntas del cierre de bocina de su popa, el tubo hueco por el que pasa el eje de la hélice y que aloja rodamientos y sellos en la estructura del casco.
Para poder realizar esta operación, el personal del astillero optó por sacar la popa del agua sin necesidad de sacar el resto del barco. Para ello, se añadió lastre en la proa, modificando así su equilibrio y ajustar el trimado, que es la inclinación longitudinal de la nave.
Con agua
El peso añadido fue agua, con la que se llenaron los compartimentos estancos de la parte delantera del casco del barco. De esa manera, los operarios pudieron sacar la hélice de propulsión del agua y proceder a su desmontaje.
La dificultad de esta maniobra, explica uno de los responsables de Zamakona Yards, es el peso de 15 toneladas en el agua, que requiere del apoyo de botes y de un pontón –un tipo de embarcación que se usa como plataforma flotante–, «además del personal cualificado y con la experiencia necesaria» para su ejecución.
Importancia
Esta reparación naval remarca la importancia a nivel mundial y en el centro del Atlántico del Puerto de Las Palmas para reparaciones navales, afirma Zamakona.
Tras pasar por el astillero, el Meraklis se dirigió hacia el Mar Mediterráneo y tras hacer escalas en Gibraltar y Malta, se dirigió al Puerto de Tesalónica, en Grecia, a donde tenía prevista la llegada este domingo.
