El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se persona como perjudicado en el 'caso Valka'

La Audiencia Provincial de Las Palmas reconoce la legitimación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para personarse en la presunta trama de corrupción urbanística llamada caso Valka. La Sección Primera ha estimado el recurso de apelación interpuesto por la dirección general de la Asesoría Jurídica de la corporación municipal contra las resoluciones dictadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, de fechas 4 de noviembre de 2024 y 7 de febrero de 2025, respectivamente, al entender que el Ayuntamiento es eventual perjudicado.

La Sala considera que el Consistorio ostenta legitimación suficiente para intervenir en el proceso penal, dada la presunta existencia de un perjuicio patrimonial directo derivado de los hechos objeto de investigación ocurridos en mandatos anteriores.

La Audiencia revoca así la decisión del Juzgado de Instrucción número 2, que había rechazado la personación por considerarla prematura.

Perjuicio al interés público

En la resolución, la Sala destaca que la corporación local se postula como titular de bienes jurídicamente protegidos vinculados a la causa y que, de confirmarse la actividad delictiva, sería razonable que esta afectara negativamente al interés público representado por la corporación local.

Asimismo, la Sala subraya que, más allá de consideraciones reputacionales, el posible daño patrimonial justifica plenamente la intervención procesal del Consistorio.

El concejal de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Roque, asegura que esta decisión judicial que permite la personación del Consistorio es "un importante reconocimiento del derecho del Ayuntamiento a defender los intereses públicos municipales" y destaca que "la admisión de la personación facilitará el acceso al sumario y permitiendo colaborar activamente con la justicia, como se ha hecho desde el inicio".