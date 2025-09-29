Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria en conflicto: "No tenemos procedimientos para apagar un coche eléctrico"

Los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria comienzan un conflicto abierto con el Ayuntamiento capitalino. Este lunes, los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) se concentraron en las cocheras del Parque de Bomberos de Miller Bajo para denunciar "faltas de respeto" y la falta de inversiones en medios materiales y humanos.

Los trabajadores reclaman que se priorice la resolución de los problemas de organización interna del servicio, "que se resuelven en días sin necesidad de invertir". En este sentido, exigen la actualización de los procedimientos operativos, vigentes desde 2002. "A día de hoy no tenemos procedimientos para apagar un fuego de un coche eléctrico o de un coche híbrido en esta ciudad", ejemplificó el cabo y delegado sindical de UGT, Raúl Esclarín. En esos casos, cada persona al mando indicará lo que se debe hacer sin un protocolo que lo respalde. "En un servicio profesional tiene que haber una serie de protocolos de actuación renovados, con los que todos nos sintamos cómodos", observó Esclarín.

El representante sindical también subrayó que los camiones cuentan con 22 años de antigüedad y que la plantilla tiene una edad media de 52 años. "Llevamos años intentando que la administración invierta en bomberos, no solo dinero sino también en eficacia y organización en el servicio", apuntó.

Carencias materiales

Las carencias materiales agravan la situación. Actualmente, solo disponen de un vehículo autoescalera, sujeto además a una orden que establece que debe permanecer inoperativo. "Si hay una desgracia grave en una sexta planta en la que hubiera que utilizar el vehículo escalera, queda a criterio del mando que esté en ese momento", denunció Esclarín.

Durante la protesta, los bomberos colocaron una pancarta en las cocheras exigiendo soluciones y arrojaron sus uniformes en señal de desacuerdo. La acción tuvo también un carácter simbólico: el azul, color tradicional del cuerpo, fue sustituido por el rojo hace unos cuatro años. "Esto es un acto de protesta sobre ese cambio sin contar con los trabajadores, porque es una falta de respeto más", explicó el cabo.

Más medidas

El origen del conflicto se remonta a los intentos fallidos de alcanzar acuerdos con el gobierno municipal. Según los bomberos, una reunión prevista con el concejal de Seguridad, Josué Íñiguez, fue cancelada apenas una hora antes de su celebración. "Hemos intentado que se reúnan con nosotros para explicarles los problemas de primera mano, pero la verdad que es muy complicado", lamentó Esclarín.

Los efectivos esperan que el Ayuntamiento colabore para alcanzar soluciones, aunque advierten de que adoptarán medidas más contundentes si no se avanza en este sentido. "Tendremos una reunión con el concejal y esperamos que sea la primera piedra que se ponga para poder todos juntos caminar a tener un servicio mejor", concluyó el portavoz de los bomberos.