Desaparece un hombre de 52 años en Las Palmas de Gran Canaria

Francisco D. Borja M. O. fue visto por última vez este 29 de septiembre en la capital grancanaria

¿Cómo actuar para facilitar la búsqueda de desaparecido?

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta urgente por la desaparición de Francisco D. Borja M. O., un hombre de 52 años del que no se tiene noticias desde el 29 de septiembre de 2025, cuando fue visto por última vez en Las Palmas de Gran Canaria.

Según los datos facilitados por la organización que coordina la búsqueda, Francisco D. Borja es un varón de 52 años, de complexión normal, que mide alrededor de 1,70 metros de estatura y pesa aproximadamente 72 kilos. Tiene el pelo canoso y los ojos castaños.

Su desaparición ha sido considerada urgente, y ya se ha activado el protocolo correspondiente tanto por parte de las autoridades como de los colectivos ciudadanos implicados.

