El gigante chino autoelevable 'Bo Quiang' descansa en la bahía del Puerto de Las Palmas

El buque, diseñado para el transporte e instalación de aerogeneradores, llega desde Namibia y se dirige a Dinamarca

La plataforma autoelevable ‘Bo Quiang’ permanece estos días en aguas del Puerto de Las Palmas

La plataforma autoelevable 'Bo Quiang' permanece estos días en aguas del Puerto de Las Palmas

La Provincia / José Carlos Guerra

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

El Bo Quiang, con su llamativo diseño que incluye grúas y cuatro grandes estructuras que funcionan como andamios o patas para elevarse, forma parte del paisaje de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria desde el sábado por la tarde, momento en el que este barco que navega bajo bandera de China llegó a las aguas del Puerto de Las Palmas.

Procedente del Puerto de Walvis Bay, en Namibia, el Bo Quiang realizará una parada corta en el recinto portuario de la capital de Gran Canaria antes de emprender su viaje a Dinamarca para hacer operaciones de transbordo y llenar sus depósitos de combustible con 650 toneladas de fueloil. La empresa encargada de consignar a este buque es Inchcape Shipping Service España.

El barco cuenta con una eslora de 133 metros y una manga de 53, y puede transportar unas 11.000 toneladas de materiales.

Patas de 120 metros

Se trata de una plataforma autoelevable 3060 para la instalación de aerogeneradores que cuenta con cuatro patas de 120 metros de largo que le permiten trabajar en profundidades de agua de hasta 80 metros. Construido en el astillero CIMC Raffles, una empresa de construcción naval situada en la provincia china de Shandong que es especialista en la construcción de plataformas destinadas a la industria offshore.

El 'Bo Quiang', en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

El 'Bo Quiang', en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

En febrero de 2024 fue entregado a la empresa Boquiang Heavy Industry, que ha firmado un acuerdo con Huadian Heavy Industries durante tres años por algo más de 90 millones de euros, prorrogables otros tres, para el desarrollo de buques para la instalación de la industria eólica marina que sean eficientes y de bajo coste, y puedan manejar turbinas eólicas de grandes dimensiones para proyectos internacionales.

Torres de aerogeneradores

El buque tiene capacidad para transportar e instalar aerogeneradores de hasta 20 megavatios y sus componentes. En el caso de turbinas de menor dimensión, puede cargar en su cubierta de 4.800 metros cuadrados ocho de ocho megavatios, cuatro de 12 o tres de 16. Según el astillero, es el único de su tipo en China que puede transportar e instalar torres de aerogeneradores completas (sin las palas), lo que permite un ahorro en el tiempo necesario para su instalación ya que no requiere montarlas posteriormente en alta mar.

Entre sus características principales se incluyen un sistema de posicionamiento dinámico de clase dos, lo que le garantiza la estabilidad necesaria para realizar trabajos a grandes profundidades incluso con condiciones climáticas y marítimas adversas.

Dos grúas

Otros de los elementos que hacen del Bo Quiang un barco de última generación son sus dos grúas, una con capacidad para elevar 295 toneladas de carga y la otra, 49 toneladas. Además, sus cuatro patas de 120 metros pueden extenderse hasta los 136, lo que amplía su maniobrabilidad.

Por otro lado, la empresa constructora destaca que esta plataforma ha sido concebida bajo los parámetros de sostenibilidad, con un sistema de propulsión que reduce las emisiones de carbono y alcanza una velocidad máxima de 8,4 nudos, es decir, 15.56 kilómetros por hora.

En febrero llegó al Puerto de Las Palmas un barco de características similares, el Boreas, que está considerado como el mayor de este tipo.

