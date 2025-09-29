Guaguas Municipales negocia la compra del Tívoli para sus nuevas cocheras

Guaguas Municipales está negociando la compra de los terrenos del Tívoli para ubicar allí las nuevas cocheras de la compañía. La adquisición de esta parcela, donde en los años 70 se intentó construir un parque de atracciones, permitirían solventar el problema que tienen en la actual sede de El Sebadal para alojar el parque de vehículos con el que cuentan. Una necesidad que se verá acrecentada dado que el próximo año tienen previsto comprar 22 nuevas guaguas para poder afrontar una demanda de viajeros que rondará los 53 millones en 2026.

La compañía de transporte público de Las Palmas de Gran Canaria celebró este lunes un consejo de administración en el que aprobaron el presupuesto para 2026. El director general, Miguel Ángel Rodríguez, aprovechó para recordar que la empresa está ultimando la compra de los terrenos. La ciudad ha barajado distintas ubicaciones en los últimos años, dado que el gran incremento de viajeros a raíz de la gratuidad de las guaguas ha hecho que tanto las instalaciones de El Sebadal como las que se construirán en Hoya de la Plata se queden pequeñas.

Guaguas tiene reservada una partida de 5,2 millones de euros para adquirir los terrenos; además en las cuentas de 2026 hay otro millón para desarrollar el proyecto técnico. La idea es poder cerrar la operación en el último trimestre de este año, aunque todavía se encuentran en fase de negociaciones y de evaluación. Actualmente, la compañía cuenta con unos 100 vehículos articulados de 18 metros o más, cuando en El Sebadal solo tienen espacio para 35, por lo que gran parte de la flota pasa la noche en las calles del polígono industrial.

Fallido parque de atracciones

Movilidad llegó a barajar unos terrenos en Jinámar, junto al centro comercial El Mirador, aunque finalmente allí irá el potrero; además también hubo conversaciones con Defensa. Los terrenos del antiguo Tívoli se encuentran junto a la GC-1, en la entrada sur de la capital, por lo que operativamente son idóneos. Actualmente el suelo se encuentra sin ningún tipo de uso, los últimos vestigios del fallido parque de atracciones cayeron bajo la piqueta en 2013.

El fiasco del Tívoli / La Provincia

El proyecto fallido pretendía dotar de un gran parque de atracciones a Las Palmas de Gran Canaria hace ahora medio siglo. Los promotores de esta iniciativa adaptaron un terreno escalonado de unos 100.000 metros cuadrados junto a la Marfea. Llegaron a construir las letras distintivas del parque -en modo Hollywood- y la estructura de una pagoda china, dado que la idea era hacer distintas áreas temáticas. El proyecto entró en continuos retrasos por falta de crédito y no volvió a tomar impulso hasta 1990, cuando levantaron la noria y parte de la montaña rusa.

Todo quedó en saco roto y desde entonces el espacio se ha ido desmantelando poco a poco. Es más, se han sucedido numerosos proyectos para dar utilidad a la parcela. En época de José Manuel Soria se barajó convertir el suelo en urbanizable; el potrero y una 'ciudad de servicios' han sido otras ideas que han estado sobre la mesa. Pese a este interés, la desidia y el abandono es lo que ha caracterizado a este espacio; de hecho, llegó a haber infraviviviendas hace una década aprovechando la estructura del parque en ruinas.

Nuevos vehículos

De cara al próximo año, Guaguas Municipales contará con un paquete de inversiones de 16,2 millones de euros. De estos, diez millones irán destinados a la compra de 22 nuevos vehículos, diez de 21 metros y una docena serán de 12 metros de longitud. La idea será sustituir y reforzar las líneas de alta capacidad y los barrios. La empresa baraja mover a 53 millones de pasajeros, tres menos que este año dado que la previsión es ya sin gratuidad del transporte público pero sí con una bonificación tarifaria.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria contribuirá al presupuesto de Guaguas Municipales con 24,7 millones de euros. Además, la contribución de la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para este curso será de 23,5 millones de euros, destinados de manera preferente a la subvención a los viajeros y al sostenimiento de la Oferta Básica de Servicio Público.