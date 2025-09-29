La Isleta presenta su programa para Las Fiestas de la Naval

El barrio de La Isleta ya tiene todo preparado para que arranquen sus fiestas de La Naval, desde el dos de octubre hasta el 25 de este mismo mes.

Hoy la concejala de Fiestas, Inmaculada Medina, y el concejal del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme, Héctor Alemán, junto a representantes de la Comisión de Fiestas presentaron el programa de las fiestas frente a la recién estrenada fachada de la Parroquia de Nuestra Señora de la Luz.

Paco Medina, presidente de la Comisión de Fiestas, ha señalado que este año el programa es "bastante cargado y ambicioso", todo ello "gracias al esfuerzo de todos”. En esta línea, la concejala de Fiestas ha señalado que se trata de dos semanas repletas de actos, tanto para los jóvenes como para los mayores, en las que, además, "vamos a tener mucho espacio para la música popular, con nuestros grupos y nuestras orquestas".

Pregón

Una vez subida la bandera de la virgen en el templo, empezará el pregón en Los Jardines del Castillo de La Luz, que arrancarán este jueves con la lectura del pregón a cargo del concejal Héctor Alemán. "Me hace ilusión no solo porque soy concejal de distrito, sino porque soy hijo también del Puerto y de La Isleta", expresó el edil.

Batalla Naval

Desde su recuperación, hace dos años, uno de los atractivos de esta fiesta es la recreación del espectáculo pirotécnico de la ‘Batalla Naval’, que este año estrena dos maquetas. Una de ellas representa el Castillo de la Luz y la otra el Barco de Sir Francis Drake, ambas elaboradas por José Alcón. El concejal del distrito invitó a todos los vecinos a ver estos diseños el sábado once por la mañana, ya que durante el espectáculo pirotécnico, que comenzará a las 21:30 de este mismo día, las maquetas estarán alejadas y "no se podrán ver los detalles". Este día finalizará con la verbena a cargo de La Mekánica by Tamarindos.

Romería

El sábado 18 de octubre, tendrá lugar la romería-ofrenda, que partirá desde el Parque de Santa Catalina hasta la parroquia de La Luz, pasando por Luis Morote, Sagasta, Tenerife, Albareda, Juan Rejón y Pérez Muñoz.

Primera semana

El primer fin de semana de las fiestas dará comienzo el viernes con la Gala de la Reina de La Naval 2025, el sábado con un encuentro solidario de murgas y el domingo con la Gala de la Reina Infantil.

El lunes tendrá lugar el X Encuentro Poético Musical Simón Pérez Reyes, el martes una Noche de teatro del Grupo del Real Club Victoria y el jueves se celebrará la elección de Damas Star y Damas Super Star de La Naval 2025.

El viernes, 10 de octubre, La Isleta vivirá el Chapuzón Nocturno, que dará comienzo a las 22:00 horas en las proximidades de la plaza de María Mérida de la playa de Las Canteras.

Previamente, Tacones Rojos dará un concierto en la calle Tenerife (20:00 horas) y los papagüevos, acompañados este año por un dragón aportado por la comunidad china en la ciudad y unos zancudos, saldrán de la Plaza Nuestra Señora de La Luz a las 20:30 horas para realizar el recorrido anunciador.

El sábado, 11 de octubre, tendrá lugar con la procesión de la venerada imagen de Nuestra Señora de La Luz (20:00 horas) y la recreación mediante un espectáculo pirotécnico de la batalla entre el barco de Sir Francis Drake y el Castillo de La Luz, con maquetas cortesía del Distrito Isleta-Puerto-Guanarteme. En el acto participará una figuración a cargo de la Asociación de Recreación Histórico-Cultural Milicias Canarias de los siglos XV-XVI.

Segunda semana

La segunda semana de los festejos comenzará el lunes, 13 de octubre, con el Festival Coreográfico Silvia Barrera; y continuará el martes con la Noche de Coplas, Canción Española y Baile Español; el miércoles con una Fiesta Infantil para la búsqueda del tesoro; el jueves una merienda popular y el viernes con la grabación del programa Tenderete de TVE, que contará con las actuaciones de A. F. C. Buchito de Café de Gran Canaria y la Parranda El Golpito de Lanzarote.

El sábado, 18 de octubre, tendrá lugar la romería-ofrenda a Nuestra Señora de La Luz, que cuenta con el título honorífico de Alcaldesa Mayor Perpetua de Las Palmas de Gran Canaria y patrona del Puerto. El recorrido comenzará en el Parque de Santa Catalina y continuará por Luis Morote, Sagasta, Tenerife, Albareda, Juan Rejón y Pérez Muñoz. A su finalización se celebrará la Noche de Parradas en los alrededores de las calles Tenerife, Sagasta y Gofiones, y del Mercado del Puerto.

El domingo, 19 de octubre, se celebrará la Octava de La Naval con el XIII Festival Folclórico en la plaza de Nuestra Señora de La Luz con las actuaciones a partir de las 12:00 horas de A. F. C. Buchito de Café, A. F. Volcán de San Juan y el C. B. Danzar de Los Alisios, estas dos últimas agrupaciones procedentes de La Palma. A las 18:00 horas tendrá lugar la procesión de la imagen de Nuestra Señora de La Luz, acompañada por un espectáculo pirotécnico en la plaza de La Puntilla.

Las fiestas finalizarán el sábado, 25 de octubre, con el II Encuentro de Tunas en el escenario de la Plaza de la Luz, que coincidirá con el IX Certamen Regional de Tunas en colaboración con el Real Club Victoria.