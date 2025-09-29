De papas virales a pizzas de tres pisos: esta es la nueva apuesta de este local de Las Palmas de Gran Canaria

Antes de que la noche caiga del todo sobre Las Palmas de Gran Canaria, el aroma a queso fundido, salsa barbacoa y masa recién horneada empieza a trazar un mapa invisible hacia una hamburguesería que ha dejado de ser solo eso. Pizzería La Explosiva, nombre que ya anticipa algo fuera de lo común, no solo se ha ganado el título de local nocturno imprescindible: ahora también presume de servir la pizza más alta de la ciudad de tres pisos.

Los creadores gastronómicos Carol y Adri, de la cuenta @grancanaria.atugusto, han sido testigos del fenómeno. “Y yo que pensé que lo había visto todo”, dicen con sorpresa al descubrir esta nueva propuesta. “De la mano de La Explosiva llegan las pizzas más locas de la ciudad”.

Pizzas con altura y sabor sin reglas

La “Pizza Explosiva” es, como su nombre sugiere, una declaración de intenciones. Tres pisos apilados con capas de queso cheddar, tiras de pollo, bacon crujiente y una generosa cantidad de salsa barbacoa. Por 11,50 euros, promete alimentar tanto el estómago como la imaginación. Porque aquí no se trata de seguir las normas de la pizza clásica, sino de reinterpretarla con creatividad.

“Si prefieres algo más clásico, tienen la Pizza Zene con solomillo, que está de locos”, apuntan Carol y Adri. Y por si fuera poco, también se suman al universo del kebab con un durum especial de pollo por solo 6 euros, o unas papas Dailos todo un emblema local cargadas de salsa Dakota y bolitas de pollo, por 6,65 euros. “Ya crearon las papas más brutales, y ahora quieren hacerlo con las pizzas”.

Dulces con forma de pizza

Pero lo que realmente convierte a La Explosiva en un lugar fuera de serie es su propuesta de postres. “¡Wow! Una pizza de Kinder Bueno y otra de pistacho. ¡Menuda fantasía!”. Así reaccionan los creadores ante una carta que también incluye pizza dulce de chocolate blanco con pistacho por apenas 4,90 euros.

Y para los noctámbulos, hay más buenas noticias porque La Explosiva abre de miércoles a domingo desde las 19:00 hasta las 2:00 horas de la madrugada, con servicio a domicilio para quienes prefieren disfrutar del banquete en pijama.

Donde la carta se escribe con antojos

Ubicada en la calle Joaquín Belón, 33, en Las Palmas de Gran Canaria, esta hamburguesería reconvertida en templo de sabores combina pizzas medianas de 30 cm, versiones dobles y especiales, junto a bocadillos, fajitas, hamburguesas, perritos calientes, postres caseros y batidos.

Además de su carta de precios asequibles, el local ofrece una experiencia visual tan potente como sus sabores. Desde que haces tu pedido en la máquina, comienza el espectáculo: masas que se apilan, quesos que se funden y sabores que compiten por la atención en cada mordisco.

La Explosiva se ha convertido en uno de esos lugares que se recomiendan de boca en boca o de story en story cuando alguien pregunta: “¿dónde ceno algo diferente esta noche?”. Aquí no se viene solo a comer, sino a romper la rutina de las pizzas tradicionales.