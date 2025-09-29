El TSJC declara improcedente el despido a una auxiliar de geriatría condenada por omisión de socorro

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha declarado improcedente el despido a una auxiliar de geriatría a la que rescindieron el contrato tras iniciarse un juicio contra ella y su pareja por el asesinato de Juan Antonio Ojeda, más conocido como Nono, un vecino de Pedro Hidalgo con discapacidad psíquica que falleció por un fuerte golpe en la cabeza después de permanecer una semana encerrado. El proceso concluyó con la primera condena a prisión permanente revisable dictada en la provincia de Las Palmaspara Jeffrey B. S. como autor del crimen y con una pena de 20 años de cárcel para Ylenia R. S. por dos delitos de secuestro y omisión del deber de socorro.

A diferencia de lo que suele ocurrir en casos con penas tan elevadas, la recurrente permaneció en situación de libertad provisional desde el inicio de la investigación hasta que se resolvieron sus recursos. Esta medida se adoptó al considerar que no existía riesgo de fuga por su fuerte arraigo social, familiar y laboral en la Isla y a la vista de que había acudido a todos los llamamientos judiciales. La sentencia adquirió firmeza a finales de julio con la confirmación del Tribunal Supremo.

Por tanto, al llegar al banquillo de los acusados continuaba ejerciendo como gericultora en el centro de día Casa Hortensia y proporcionaba atención a las personas mayores que acudían al mismo. Así permaneció desde 2022 hasta el tres de abril de 2024, dos días después de que empezara el juicio frente a un jurado popular, cuando recibió una carta en la que se comunicaba su despido con efectos desde esa misma fecha y se le reconocía su derecho a recibir 2.446 euros en compensación por la improcedencia de la medida.

La Sala rechaza que se vulneraran sus derechos fundamentales al desestimar que fuese un hecho notorio

El Juzgado de lo Social número 10 de Las Palmas de Gran Canaria estimó parcialmente la demanda presentada por Ylenia R. S. y condenó a la empresa que la despidió a pagar otros 225 euros más los intereses legales correspondientes. Sin embargo, desestimó que la entidad vulnerase sus derechos fundamentales al considerar que no queda acreditado que tuviese conocimiento de que existía una causa penal en su contra y, por tanto, rechazó la nulidad del despido.

La demandante, no conforme, recurrió el fallo ante la Sala de lo Social del TSJC. Alegó que se había vulnerado la presunción de inocencia porque en la fecha en la que recibió la carta aún no existía una sentencia firme ni "justificación objetiva alguna" para la extinción de la relación laboral y afirmó que el procedimiento penal en el que estaba envuelta era un "hecho notorio" porque había aparecido en los medios de comunicación.

Sin embargo, la última resolución, emitida el 18 de septiembre y de la que es ponente el magistrado Javier Ramón Díez, rechaza estos argumentos. Bajo criterio del tribunal, un hecho notorio es aquel conocido por todos y, en este caso, ni el juez de primera instancia "conoce tales hechos ni tal procedimiento ni tal juicio, por lo que difícilmente también los puede conocer la empresa empleadora".

Vida "ajena a la empresa"

En este sentido, añade que el juicio se basó en unos hechos declarados probados que realizó la penada "en su vida privada ajena a la empresa" y determina que no hay ninguna prueba de que la entidad conociera la existencia de dicho procedimiento, rechazando así una posible causalidad por la coincidencia temporal de la carta con la celebración de la vista oral.

Nono recibía el día 25 de cada mes una pensión de 1.100 euros por la discapacidad que sufría, derivada de una esquizofrenia. La sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas considera probado que la pareja lo abordó cuando caminaba por el barrio de Pedro Hidalgo entre el 14 y el 15 de septiembre de 2021 y que Jeffrey lo obligó a subir a su vehículo. Después lo trasladaron a la vivienda que compartían en Zárate con el objetivo de retenerlo hasta que se cumpliera el día del cobro para robarle el dinero de su tarjeta.

Hechos probados

El domicilio se encontraba en un estado deplorable y carecía de agua corriente. La pareja permaneció esos días hacinada en la única habitación que se mantenía limpia, mientras que la víctima se encontraba en un dormitorio sin puerta y atado al somier. El día 16, lo llevaron a la vivienda de un amigo de Nono que guardaba su cartilla bancaria para que no se la robaran y él se la dio sin hacer más preguntas.

Durante el cautiverio solo fue liberado de las cuerdas que le retenían las muñecas y los tobillos en las ocasiones en las que fue obligado por Jeffrey a limpiar los excrementos del perro que tenían en el patio de la vivienda. Ninguno de los vecinos del edificio que lo vio o escuchó las peleas llamó a la policía.

El día 22, cuando el retenido se encontraba atado al somier, el penado le agarró de la cabeza y la impulsó con una "fuerza brutal" hacia atrás, impactando con la pared. Después le lanzó repetidas patadas en la cara y en el resto del cuerpo para a continuación arrastrarlo a otra habitación de la vivienda. Tras la agresión, permaneció sin auxilio médico más de 24 horas hasta que los penados decidieron llamar al 112.