El alcatraz atiborrado a sardinas que ya vuela en La Laja

Con paso tímido y una actitud cortada, como queriendo aferrarse a la comodidad de sus hasta ahora cuidadores, un joven alcatraz volvió este martes al océano Atlántico. Este ave migratoria viaja habitualmente entre las aguas que rodean las Islas Británicas y el banco sahariano, bordeando las costas del Sáhara y Mauritania. Todo apunta a que a este polluelo recién emancipado se desvió de su ruta y acabó perdido en alta mar cerca de Canarias, donde fue encontrado por un joven que iba en moto acuática. Estaba completamente deshidratado y debilitado, por lo que el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira le ha dado una segunda oportunidad.

"El chico que lo vio dio aviso a una embarcación del Gobierno de Canarias que estaba en las inmediaciones y pudieron rescatarlo", explica Pascual Calabuig, veterinario del Cabildo. Aquello ocurrió el pasado 17 de septiembre, desde entonces el ave ha estado luchando por sobrevivir a base de papillas antes de poder engullir sardinas como si no hubiera un mañana; tal y como lo ha hecho en los últimos días antes de la suelta de este martes, que tuvo lugar en el acantilado de la Marfea, junto a la playa de La Laja de Las Palmas de Gran Canaria.

A base de suero y papillas

"Estos animales no beben agua y la obtienen del pescado que comen, por lo que si no logran pescar se van deshidratando y al mismo tiempo perdiendo nutrientes", reseña Calabuig. El animal se encontraba en buen estado de salud, salvo por ese evidente estado de cansancio y deshidratación que podría haber sido fatal de haberse prolongado en el tiempo. Gracias a la buena mano del equipo de Medioambiente del Cabildo, en apenas dos semanas ha logrado recuperarse prácticamente por completo.

"Cuando lo recogimos pesaba menos de kilo y medio, cuando estas aves deben rondar los dos kilos y medio", precisa Calabuig. Dicho y hecho, con mimo y constancia, poco a poco lograron revertir el cuadro clínico del animal. Primero a base de suero y después de papilla, para poder acostumbrar su organismo al alimento dado el estado de desnutrición en el que se encontraba. Finalmente, fueron introduciendo algunas sardinillas, hasta que en los últimos días demostró que, ya con el apetito recuperado, estaba listo para volver al océano.

El lunes comió unas 20 sardinas tan solo por la mañana. "Este martes le dimos 11 primero y otras siete antes de irnos", señalan. Ya con la barriga llena, los técnicos lo trasladaron hasta los acantilados de La Laja, donde el abismo se le hizo grande al polluelo. Al menos, esa es la impresión que dio a los presentes en la suelta. El pájaro salió de la caja a paso de tortuga y se lo estaba pensando. Con la ayuda de Calabuig logró saltar y tomar el vuelo, no sin antes darse un baño en aguas de la bahía capitalina.

Suelta de un alcatraz en La Laja / Andrés Cruz

Por su plumaje de colores grisaceos, Calabuig calcula que este polluelo nació alrededor del mes de marzo, en la pasada primavera. "Se acabará de independizar de los padres y claro, descubrió que la vida es dura y que debía pescar por sí mismo", aclaró. Y es que, con un pico fuerte y alargado, estos pájaros son unos auténticos pescadores natos, capaces de sumergirse en el agua a una decena de metros de profundidad bajo la superficie gracias a la adaptación de su cuerpo.

Ciclos migratorios

El alcaltraz (Morus bassanus) cria habitualmente en aguas del Atlántico Norte. Sus ciclos migratorios los llevan habitualmente durante el otoño y el invierno a las cálidas aguas del banco sahariano, donde obtienen abundante pesca. "Son capaces de detectar desde el aire la presencia de capturas allá donde estén los defilnes o los atunes alimentándose", reseña Calabuig. De esta manera, con una gran destreza logran caer en picado desde alturas que pueden alcanzar los 45 metros, aunque habitualmente lo hacen a poco más de una decena de metros sobre la superficie.

Estas aves cambian el plumaje a lo largo de su vida. El color grisaceo de los ejemplares juveniles da paso al blanco puro en los adultos, con plumas impermeables para poder aguantar largos periodos en el agua. Cuentan con pulmones muy desarrollados para resistir especialmente el impacto de sus caídas en picado -a veces con velocidadesde de 100 kilómetros por hora- y unos ojos llamativos de color azul con un iris de color negro. Estos están diseñados para poder nadar bajo el agua, con un tercer párpado que les proteje como si de unas gafas de snórkel se tratara.