Camisas rojas al suelo: esto es lo que exigen los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria para seguir protegiéndote

La protesta no hizo falta anunciarla a gritos, sigue vigente. Este 29 de septiembre, la imagen de decenas de camisas rojas arrojadas frente al parque de bomberos de Miller Bajo habló por sí sola. Eran las prendas impuestas “unilateralmente” por la jefatura, ahora convertidas en símbolo del hartazgo de un colectivo que se siente ignorado, degradado y desprotegido.

“Hoy la mayor parte del colectivo de bomberos ha hecho acto de presencia como protesta a la mala gestión e incompetencia por parte de la alcaldía, concejalía y jefatura”, denuncian a través de sus redes. El mensaje va más allá del uniforme, es un grito por recuperar la dignidad de un servicio con más de 150 años de historia.

Una ciudad sin relevo ni garantías

La situación, según desde Drago Canarias, es insostenible. La media de edad de los bomberos municipales se sitúa actualmente en los 52 años. “Esto imposibilita algo esencial en este tipo de trabajos, el traslado de la experiencia de aquellos que son más veteranos a las personas más jóvenes que van entrando en la plantilla”. Pero ese relevo no llega, o llega tarde y mal, porque las plazas no se convocan con la periodicidad necesaria para garantizar una cobertura estable.

Mientras tanto, el parque de Vegueta uno de los más estratégicos por ubicación permanece cerrado. “Por más que el equipo de gobierno se empeñe en responsabilizar a los trabajadores del cierre del parque de Vegueta, es responsabilidad del Ayuntamiento”, advierten.

Horas extra que no se pagan

Una de las claves del conflicto está en las denominadas “horas estructurales”. No son refuerzos puntuales, sino trabajo necesario para mantener abiertos los tres parques (Isleta, Miller Bajo y Vegueta) los 365 días del año. “Esas horas extra no se les pagan a los trabajadores, como ya les pasa a otros cuerpos de seguridad municipales”.

La consecuencia es clara: menos personal, menos cobertura y más riesgo para una ciudad que supera los 380.000 habitantes, sin contar la población flotante que trae consigo el turismo. Según estándares europeos, debería haber un bombero por cada mil habitantes. En Las Palmas de Gran Canaria, hay alrededor de 80 operativos.

Camiones viejos, filtros sin revisar y protocolos del año 2000

Las denuncias no se quedan en lo laboral. Las infraestructuras, aseguran, están “totalmente deterioradas”. Camiones que “no pasan las revisiones de la inspección de trabajo”, un único camión escalera “que no cumple condiciones óptimas”, y filtros de las bombonas de aire sin revisar desde hace tres años por falta de licitación.

. “Los protocolos de actuación están desactualizados, son del año 2000. La realidad, obviamente, ha cambiado 25 años después”, subrayan desde la formación política Drago Canarias.

¿Dónde van los millones?

Una de las preguntas que más resuena entre los trabajadores es a dónde van los fondos presupuestados. “Las instalaciones donde trabajamos y convivimos se encuentran en este estado.

No es algo nuevo, así llevamos muchos años y van a peor. Nos gustaría saber en qué bolsillo están cayendo esos millones”. En este conflicto, el fuego no está solo en los incendios. Está en la sensación de abandono, en los turnos que no se cubren, en los materiales que fallan cuando más se necesitan, y en los años de silencio institucional.

Desde la formación política insisten en que esta no es solo una lucha gremial. “Tenemos un cuerpo municipal de bomberos con unas condiciones laborales indignas, unos medios ineficientes y una plantilla totalmente insuficiente. Esto no va solo de un conflicto laboral, lo que está en el centro es la seguridad ciudadana”.