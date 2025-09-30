Grandes obras en el Puerto de Las Palmas: el muelle adosado del Reina Sofía, a la espera de Europa

El proyecto ya está redactado, pero la construcción del muelle adosado al Reina Sofía, una de las grandes obras previstas en el Puerto de Las Palmas, está aún pendiente de que Europa otorgue la financiación necesaria para su ejecución.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, explica que este proyecto «está sujeto a fondos europeos, lo que implica que lo que se vaya a desarrollar debe tener el visto bueno» y, precisamente, es esa la fase en la que se encuentra.

«Le hemos dado distintas vueltas; en un principio se tenía una intención y lo que estamos intentando es que Europa nos admita no cerrar ya la finalidad de ese muelle adosado, sino dejarlo un poquito más abierta», asevera Calzada.

30 millones de euros

La ampliación del Reina Sofía con un muelle adosado es uno de los planes más ambiciosos previstos para los próximos años en este recinto portuario, junto al acrecentamiento del Nelson Mandela, que ha ganado 238,5 metros de atraque que estarán al servicio de buques de gran calado a partir de noviembre. La previsión presupuestaria para esta gran obra es de 30 millones de euros.

Puerto de Las Palmas. / La Provincia

El nuevo muelle estará separado del actual unos 100 metros y se unirá a este a través del quiebro, que también ganará longitud. La previsión es que esta nueva plataforma mida 336,50 metros y tenga un calado de 20 metros, además de un ancho de maniobras de 50,36 metros en explanada. En total, se espera ganar una superficie de trabajo de más de 15.900 metros cuadrados.

Graneles

Beatriz Calzada explica que Puertos del Estado exige que para acceder a fondos europeos hay que «garantizar un concesionario», es decir, que debe haber alguien que haya manifestado su voluntad de desarrollar una actividad y «ahora mismo no hay nadie interesado porque tampoco se ha buscado expresamente».

En un principio, agrega la presidenta de la Autoridad Portuaria, se valoró la posibilidad de que este nuevo espacio se destinara a silo de coches, pero ahora se cree que «podría ser una oportunidad, por ejemplo, para un silo de graneles».

Con la vista puesta en América

En el caso de que, finalmente, se escoja esta opción, el Puerto de Las Palmas podría atender el interés mostrado por algunos de los países de América del Sur y Central con los que la Autoridad Portuaria ha iniciado contactos con el objetivo de convertirse en una plataforma para aquellas empresas que estén viendo en el continente africano una opción para su expansión.

En ese sentido, Calzada asegura que «puede haber una un interés en esos países de América» y una de las opciones que se baraja es que el futuro muelle adosado pueda ser utilizado al menos en parte, como zona de almacenamiento de grano y otro tipo de mercancía.

No obstante, el objetivo es convencer a Europa para que acceda a que la finalidad de este nuevo espacio esté un poco más abierta y no sometido a una sola actividad, y acepte financiar esta obra.

Crecer hacia el sur

Otro de los proyectos anunciados que, por ahora, no se ejecutarán por ahora es el alargue del Reina Sofía 200 metros hacia el sur, hasta superar la Biblioteca del Estado, una obra anunciada por la presidenta de la Autoridad Portuaria en 2023. Este es, a priori, el límite hasta el que se puede avanzar por ahora, puesto que el profundo calado del mar en esa zona, que rebasa los 50 metros de profundidad, encarece y dificulta la continuidad de esta línea de atraque, al menos por ahora.