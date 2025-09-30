Juan Espino y Katia Gutiérrez celebran el nacimiento de su primer hijo, Mateo

La felicidad ha llegado a la vida de Juan Espino Diepa, conocido exluchador canario, y de Katia Gutiérrez, quien ostenta el título de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, con el nacimiento de su primer hijo, Mateo. El bebé ha venido al mundo en un momento especialmente significativo para la pareja, que ha compartido la noticia con entusiasmo y cariño junto a familiares y amigos.

Un nuevo capítulo para una pareja muy querida en Canarias

La llegada de Mateo marca el inicio de una nueva etapa para Juan y Katia, dos figuras muy queridas en el archipiélago. La pareja ha sido especialmente mediática desde que se presentaron juntos en el escenario del carnaval representando a la firma Dormitorum, momento en el que captaron la atención del público tanto por su carisma como por la fuerza simbólica de su unión.

Aquella aparición no solo consolidó la imagen de Katia como reina, sino que también reafirmó la cercanía y humanidad de Juan Espino, conocido por su exitosa trayectoria en la lucha canaria y su paso por las artes marciales mixtas (MMA), donde compitió incluso a nivel internacional.