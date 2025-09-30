Los jueces de violencia sobre la mujer de Canarias temen un colapso: "No podremos abarcar todo lo que se avecina"

"No podremos abarcar todo lo que se avecina", han alertado los jueces de violencia sobre la mujer, que a partir de este viernes verán multiplicadas sus competencias al pasar a asumir también los delitos sexuales fuera del ámbito de la pareja, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los casos de matrimonios forzados y la mutilación genital femenina. Un comunicado firmado por 123 magistrados especializados, entre los que se encuentran los titulares canarios, advierte que los refuerzos que prometió el Ministerio de Justicia para poder asumir el mayor volumen de asuntos siguen sin materializarse.

La judicatura habla ya de un "previsible colapso" a tres días de la implantación de esta medida que conlleva la ley de eficiencia de la justicia. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo Bragado, explicó en la apertura del año judicial que la primera fase de la reforma, con la entrada en funcionamiento de los tribunales de instancia en los partidos judiciales con un menor volumen de asuntos, ya está operativa; mientras que la segunda, que hará efectivo el aumento de competencias en violencia sobre la mujer, empezará a funcionar el tres de octubre. La última, y de mayor envergadura, tendrá lugar a finales de este año.

108 especialistas en la materia ya emitieron un comunicado el ocho de marzo en el que advertían de las "nefastas consecuencias", bajo su criterio, que conllevaba el aumento de trabajo en unos órganos "sobrecargados desde hace años". Señalaban que a pesar de haber asumido nuevas competencias fruto de varias reformas legales, ello no ha ido acompañado de un aumento del número de jueces. "En muchos casos lo que se ha hecho es concentrar en un solo juzgado el trabajo que antes llevaban varios", apuntaban.

Denuncian que no se han adaptado las sedes para atender con dignidad a las mujeres y sus hijos

La respuesta que dio el ministro de Justicia, Félix Bolaños, frente a sus preocupaciones fue prometer que se iban a crear un 50% más de plazas destinadas a las secciones de Violencia sobre la Mujer y que se iban a dotar de recursos allá donde fuera necesario. Sin embargo, la judicatura ha advertido seis meses después, y ante la inminente aplicación de esta medida, que "la realidad es muy distinta".

El nuevo escrito viene firmado, entre otros, por los titulares de los tres juzgados de la materia de Las Palmas de Gran Canaria, Luis Ocaña García, Auxiliadora Díaz Velázquez y Carmen Simón Rodríguez; y de San Bartolomé de Tirajana, Ana Moreno Valenciano. En el caso de Santa Cruz de Tenerife lo suscriben los magistrados de Violencia 1 y 2, Emilia Salto Menéndez y Alicia Casañas Cabrera, así como la jueza de refuerzo Dunia Khalifa.

Apuntan que no solo no se ha creado el 50% de las plazas prometidas, con cuatro previstas en Canarias, sino que a día de hoy tampoco se han dotado a los juzgados de los refuerzos de personal que también se prometieron de forma provisional hasta el uno de enero de 2026.

Mayor volumen de trabajo

Estos refuerzos, añaden, "ahora se van a limitar a comisiones de servicio sin relevación de funciones". Esto sostienen que supondrá una mayor carga de trabajo para los magistrados porque, además de su trabajo habitual, deberán sacar "parte del papel que se acumula en estos órganos judiciales", sin "nada que implique su presencia física en los mismos".

"En la mayoría de los partidos judiciales no se han adaptado las sedes para poder llevar a cabo esa labor en unas mínimas condiciones de dignidad y confort para las mujeres y sus hijos e hijas", mantienen en el escrito. Las deficiencias que han venido denunciando se centran en la falta de dependencias que impidan una confrontación entre víctima e investigado, así como de salas de espera acondicionadas o de medios telemáticos para evitar desplazamientos innecesarios de las denunciantes.

"Asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias", recalcan en un comunicado

También aquejan que no se han aumentado los servicios auxiliares para poder llevar a cabo la labor diaria, con más forenses y personal en los órganos judiciales, así como en el servicio de asistencia jurídica. Canarias tiene además la particularidad de carecer de oficinas de atención a las víctimas en funcionamiento, un aspecto que también denunció la semana pasada la fiscal superior, María Farnés.

"La realidad es que, tal y como ha ocurrido con los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad, los jueces y juezas de Violencia sobre la Mujer asumiremos hasta donde podamos todas esas carencias para asegurar, en la medida en que el tiempo y las fuerzas nos lo permitan, el buen trato y la protección de las víctimas", afirman los firmantes.

Sin embargo, avisan de que esta vez el cambio es inasumible: "No podremos seguir realizando nuestra labor a costa de nuestro sacrificio personal, porque ni siquiera eso será suficiente".