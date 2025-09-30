Nueva “salchiquedada” de teckels en el parque La Ballena para despedir el verano

El pasado domingo 28 de septiembre, el parque urbano de La Ballena, en Las Palmas de Gran Canaria, fue escenario de una nueva reunión de amantes de los perros teckel —conocidos popularmente como perritos salchicha—, en una cita informal que ya se ha vuelto habitual entre los cuidadores de esta raza.

Aunque el motivo oficial era despedir el verano, la verdadera razón fue, como en ocasiones anteriores, compartir una tarde al aire libre con estos simpáticos canes y sus familias humanas.

El clima, nublado pero agradable, favoreció el encuentro y permitió que los perros jugaran libremente mientras los asistentes compartían experiencias y anécdotas.

Quedada de perros teckel en el parque de La Ballena / La Provincia

Más que mascotas, parte de la familia

Los participantes del encuentro destacaron el vínculo especial que mantienen con sus animales, evitando términos como “dueños” para referirse a sí mismos, y apostando por un lenguaje que reconoce a los perros como miembros del núcleo familiar.

El teckel es una raza de origen alemán, oficialmente conocida como dachshund, y es conocida por su carácter activo, su inteligencia y su carácter travieso. Su aspecto alargado y su energía inagotable hacen que este tipo de eventos sean perfectos para liberar su vitalidad.

La reunión, conocida de forma cariñosa como "salchiquedada", se desarrolló con total normalidad, sin incidencias y en un ambiente familiar y distendido. No se trata de un acto oficial ni promovido por ninguna organización, sino de una iniciativa espontánea entre particulares con intereses comunes.