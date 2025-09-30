Las Palmas de Gran Canaria ultima la fase final para licitar los macrocontratos de limpieza

Los macrocontratos de Limpieza para Las Palmas de Gran Canaria verán la luz dentro de poco. Así lo ha expresado la alcaldesa, Carolina Darias, que detalló que están ultimando los trámites previos para la licitación. "Tenemos que esperar que los Servicios Municipales hagan los informes que faltan, pero ya estamos en la fase final de tramitación interna", detalló la regidora. El primero en publicarse a concurso público será el de recogida de residuos sólidos que está "más avanzado" y luego vendrá el de limpieza viaria.

"Ya estamos viendo la luz de un proceso complejo para estos dos contratos, que tienen una singularidad importante", defendió Darias. Esta singularidad es la inversión propuesta, que asciende a los 493 millones de euros para un plazo de ocho años. Al ser un presupuesto tan alto, debe contar con un proceso más exhaustivo y largo que una licitación menor.

Es por ello que los contratos tuvieron que pasar por la Junta Consultiva de Contratación, un órgano dependiente del Gobierno de Canarias, que tardó cuatro meses en dar el visto bueno a los pliegos. El órgano hizo una serie de observaciones y correcciones en el informe económico. "La parte interna del Consistorio tuvo que adaptarlo, al estudio de coste y llevarlo a Junta de Gobierno", recordó Darias. "Ha sido un trabajo proceloso, pero muy riguroso y esperamos estar en la fase final para poder licitar", añadió.

En todos los barrios

Darias informó de las novedades de los contratos de limpieza en la presentación de los primeros trabajos de la quinta fase de las actuaciones conjuntas entre los servicios municipales de Limpieza y Parques y Jardines. Se trata de un dispositivo de limpieza intensiva de calles mediante baldeos, el mantenimiento de zonas ajardinadas, la poda de arbolado, la plantación de nuevas especies —con especial atención a las endémicas adaptadas al clima y al suelo—, así como la higienización de contenedores y papeleras.

La iniciativa ha actuado en barrios de los cinco distritos de la capital desde que se puso en marcha en noviembre de 2023. Este martes, el plan continuó en el barrio de Zárate, en el que ya se ha actuado en otras ocasiones anteriormente. Desde el inicio de los planes de limpieza conjuntos con Parques y Jardines han recogido 300 toneladas de residuos vegetales y cerca de 45 toneladas de vertidos irregulares. En paralelo, se han empleado 6,9 millones de litros de agua en baldeos y 745 litros de detergente en la limpieza de contenedores y papeleras. Además, se han incorporado más de 1.000 especies vegetales con el objetivo de ampliar y embellecer las zonas verdes de la ciudad. Pero si además suman los residuos recogidos en las actuaciones exclusivas de limpieza superan las 1.200 toneladas.

Darias pidió a los vecinos colaboración para conseguir una ciudad más limpia. La alcaldesa destacó que la intención del Consistorio es la mejora constante, pero también dejó claro que tiene que haber un trabajo de concienciación de los vecinos para mantener las calles cuidadas teniendo presente que la "casa empieza en el barrio". "Ahora lo que pedimos es que los vecinos nos ayuden a mantenerlo bien", afirmó Darias.

Descontento

El grupo municipal estuvo acompañado por la asociación de vecinos del barrio. Sin embargo, otros residentes mostraron su descontento con la gestión del Ayuntamiento capitalino en cuanto a la limpieza de la ciudad. "¡Que recojan la basura! Están semanas sin recogerla y ahora vienen a por el voto", les espetó una mujer que caminaba por la zona.

Para los ciudadanos de la urbe, el deterioro de la limpieza es uno de los principales problemas de la capital, y una de las reivindicaciones más solicitadas por las asociaciones vecinales. De esta manera, varios empresarios y vecinos crearon la plataforma Las Palmas Siempre Limpia que se manifiesta cada jueves en Triana, para exigir mejoras en el mantenimiento de la capital. En octubre de 2024 varios vecinos se manifestaron a las afueras del Pleno municipal en la autodenominada 'revolución de los cepillos', que también se trasladó por otros barrios como Almatriche y El Polvorín.

"Está todo lleno de cucas", gritó una mujer desde un coche en marcha a la alcaldesa durante su ruta por el barrio de Zárate. "Se sacan las fotos para el paripé y luego, ¿qué pasa con las ratas de Mesa y López?", increpó otra a pie.