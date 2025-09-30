Estos son los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasa el punto limpio móvil en octubre

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Servicio Municipal de Limpieza, instalará el punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros en 23 barrios de los cinco distritos de la ciudad durante el mes de octubre. Este servicio, integrado en la estrategia ‘Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima’, acerca a los vecinos y vecinas la retirada de objetos voluminosos.

El contenedor para la recogido de los enseres voluminosos, que desde su creación en diciembre de 2023 ha recogido más de 60.000 kilos, estará instalado el miércoles, 1 de octubre, en Jinámar.

Seguirá en Casablanca III (2 de octubre), La Isleta (3), Schamann (6), Lomo los Frailes (7), Zárate (8), La Paterna (9), Guanarteme (10), Residencial Cruz de Piedra (13), San Lorenzo (14), Tres Palmas – Hoya de La Plata (15), Alcaravaneras (16), Puerto (17), El Polvorín (20), Almatriche (21), Vega de San José (22), Los Tarahales (23), La Minilla (24), El Pilar (27), Hoya Andrea (28), Tafira Alta (29), Canalejas (30) y Santa Catalina (31).

Los puntos de acopio están conformados por una bañera-contenedor que durante todo el mes se desplaza por los cinco distritos de la ciudad para acercar a la ciudadanía un servicio que les permita deshacerse de sus objetos más voluminosos.

Programación Punto de Acopio Transitorio Octubre / LP/DLP

Este dispositivo, que se instala entre las 08:00 y las 12:00 horas, admite muebles y enseres, colchones y somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos e informáticos y piezas de metal y madera.

Prohibidos neumáticos y escombros profesionales

Está prohibido el depósito de neumáticos, palets de madera, cristal, vidrio, combustibles, carburantes, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos y/o peligrosos.

Los escombros deberán proceder de una obra menor y tendrán que estar limpios, sin mezclar con otros residuos. No se admiten escombros profesionales, escayolas, yeso, pladur, piezas de fibrocemento (uralita), piezas de baño y cerámica, cristal y espejos.

La programación, con el espacio exacto en el que estará situado el contenedor, se puede consultar en la web https://www.laspalmasgc.es/es/areas-tematicas/limpieza-y-reciclaje/el-servicio-de-limpieza/campanas-y-actuaciones/ a través de un código QR instalado en el depósito. Desde su implantación en diciembre de 2023, este servicio ha permitido a los vecinos y vecinas retirar 60.700 kilos de residuos.

Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa en la página web www.laspalmasgc.es o a través de los números de teléfono 010 y 928446000.