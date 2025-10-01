El ayer y hoy de los cruceros en La Luz

Ahora que vamos a poner en marcha la nueva estación de cruceros en Santa Catalina, considerada como la mayor de Europa, con el inicio de la temporada en octubre, bueno es que hagamos un balance de lo que ha sido el paso de estos singulares buques por el recinto del Puerto de Refugio de La Luz en la friolera de 90 años, con el arribo de aquel legendario trasatlántico alemán Columbus, que fue el primero en atracar en el muelle de León y Castillo en 1935 con un grupo de turistas germanos.

Como vemos, ha pasado casi un siglo y hoy día estamos recogiendo los frutos con esta espléndida oleada de cruceros que nos visita cada campaña. Sin ir más lejos en el primer semestre de este año hubo 181 escalas con más de medio millón de cruceristas y las cifras van a más a juzgar por las reservas para la nueva temporada. Atrás quedan las estrecheces y dificultades iniciales, cuando estos barcos atracaban en muelles alejados de la ciudad como el León y Castillo, sin darles una adecuada bienvenida.

Todavía recordamos que en 1967 arribó en viaje inaugural el crucero alemán Hamburg, que era el primer barco de pasaje construido en la República Federal después de la Segunda Guerra Mundial , y un particular vinculado al turismo local adquirió de su propio pecunio medio millar de claveles para obsequiar a los viajeros ante la ausencia de autoridades y representantes de otros organismos.

Es un ejemplo claro de cómo se trataba a este tipo de barco ante la actual realidad que hoy contemplamos, donde, por fortuna, hemos cambiado de opinión en el trato y las relaciones públicas. No decaigamos en el agasajo y en la bienvenida porque observamos una suspensión de estos honores con los cruceros en viaje inaugural en los últimos meses con recepciones a bordo, ante la presencia de autoridades y otros organismos relacionados con el turismo. El aviso está dado.