El Cabildo reclama a la ciudad la subvención de una campaña de Turismo que sí ejecutó

El Cabildo reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la devolución de una subvención que otorgó en 2021 para promocionar la ciudad en las zonas turísticas del sur de la Isla y la concejalía de Turismo sí ejecutó. La campaña, bajo el lema 'Capital City Las Palmas de Gran Canaria', contaba con una ayuda económica de 75.000 euros. El área de Presidencia de la corporación insular, dirigida por Teodoro Sosa, reclama ahora su reintegro. El edil de Turismo, Pedro Quevedo, vincula esta resolución a una disputa de quienes fueran compañeros de partido bajo las siglas de NC hasta hace bien poco, " confunden la política con la gestión pública".

La resolución emitida por el Cabildo el pasado lunes estipula que el Ayuntamiento debe reintegrar un total de 83.055 euros. De estos, 75.000 corresponden con el importe que la corporación insular otorgó para colaborar en los gastos derivados de la campaña publicitaria para promocionar la ciudad y el montante restante -unos 8.000 euros- por intereses de demora por el tiempo transcurrido. La campaña fue acordada en diciembre de 2021.

Desde el área de Turismo explican que la campaña de promoción turística sí se ejecutó a lo largo de 2022, con paneles publicitarios desplegados en espacios como el Anexo II de Playa del Inglés, el paseo Costa Canaria, paseo de Meloneras, Charca de Maspalomas, playa de Amadores, la avenida de Italia, avenida de Tirajana, Alféreces Provisionales y Parque Tropical, entre otras ubicaciones. En estos se difundían imágenes de Las Canteras o los barrios históricos de Vegueta y Triana con el propósito de atraer turistas a la ciudad.

Intervención municipal

El desacuerdo entre ambas administraciones públicas viene dado al no haber pasado la campaña por la intervención municipal. Desde el área de Turismo indican que al tratarse de una sociedad independiente del Ayuntamiento propiamente dicho, esta no fiscaliza sus cuentas. Las mismas fuentes añaden que la promoción estuvo debidamente justificada, con el logo del Cabildo impreso en los paneles y que se han adjuntado en todo momento las facturas y el diseño de la campaña publicitaria. La última vez el pasado mes de septiembre tras un requerimiento.

Pedro Quevedo, concejal de Turismo y líder de NC en la capital grancanaria, afirmó este miércoles que "algunos tratan de crecer en la ciudad perjudicándola". Al mismo tiempo, aseguró que "esto empieza a parecer un atropello vinculado a cuestiones políticas y alejado del sentido común y el interés general de la ciudad".

Crisis en Nueva Canarias

La agrupación de NC en la capital grancanaria vive una crisis interna desde que el pasado mes de julio el otro edil con acta en el Consistorio, José Eduardo Ramírez, anunciara su marcha a Primero Canarias, proyecto político liderado por Teodoro Sosa, consejero de Presidencia, área que ahora reclama la devolución de la subvención. Además, también se escindieron otros cargos orgánicos del partido en el municipio capitalino. La marcha del concejal de Movilidad provocó duras declaraciones por parte de Quevedo, al considerarlo una traición política.

Tan solo en esta primera mitad del mandato el Ayuntamiento de la capital grancanaria ha tenido que devolver casi 19 millones de euros en subvenciones diversas. Más de la mitad por obras de la Metroguagua que no se han ejecutado -a diferencia de esta campaña publicitaria, que sí se desplegó a comienzos de 2022 en zonas turísticas del sur de la isla-.