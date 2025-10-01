El 'Cape Doukato' llega al Puerto de Las Palmas cargado con 25.500 toneladas de maíz brasileño para consumo ganadero

El Puerto de Las Palmas ha recibido estos días al buque Cape Doukato, con un cargamento de 25.500 toneladas de maíz brasileño destinadas al abastecimiento de la cabaña ganadera del Canarias. La descarga, realizada con tecnología de última generación, supone un nuevo hito en la consolidación del puerto como plataforma clave para la entrada y distribución de cereales en Canarias.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, destacó la importancia estratégica de este atraque: «La llegada del Cape Doukato demuestra que los Puertos de Las Palmas cuentan con la capacidad y los recursos necesarios para acoger grandes tráficos de graneles agroalimentarios. No es solo una operación logística, es la confirmación de un anhelo histórico: consolidar nuestro puerto como punto de referencia para el tráfico de cereales del Atlántico. Con ello, reforzamos nuestro papel como nodo estratégico para el abastecimiento de Canarias y para el impulso del sector primario».

Pórtico de descarga neumático

El operativo se llevó a cabo mediante un pórtico de descarga neumático hermético, capaz de movilizar hasta 250 toneladas por hora sin generar emisiones al entorno. Este sistema garantiza la máxima eficiencia y, al mismo tiempo, un compromiso firme con la sostenibilidad, al evitar la dispersión de polvo y reducir el impacto ambiental de la operación, informa la Autoridad Portuaria.

Vista general del Puerto de Las Palmas / La Provincia

Con la vista en América del Sur

Además, afirma el Puerto, este atraque tiene un valor añadido simbólico: responde al objetivo histórico de que buques procedentes de Sudamérica descarguen directamente en el Puerto de Las Palmas, sin necesidad de desviarse hacia puertos del norte de Europa. Una aspiración que la Autoridad Portuaria ha defendido durante años y que se empieza a consolidar como una realidad, gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad portuaria y al trabajo institucional desarrollado en mercados internacionales.

Más de un millón de toneladas

En 2024, los Puertos de Las Palmas gestionaron un total de 1.099.142 toneladas de frutas, verduras y legumbres, lo que refuerza el peso de los agroalimentarios en la actividad portuaria y su papel esencial en la economía de Canarias. La llegada del Cape Doukato se suma a esta dinámica de crecimiento y anticipa futuras operaciones de gran calado previstas para los próximos meses.

Desde Silos Canarios, empresa responsable de la descarga, almacenamiento y distribución a los diferentes fabricantes de piensos, se destaca que operaciones de este tipo refuerzan la seguridad alimentaria del Archipiélago y ponen de manifiesto la capacidad del Puerto de Las Palmas para recibir cargamentos de gran volumen, gestionarlos con rapidez y hacerlo mediante tecnología respetuosa con el medio ambiente. La compañía prevé que en los próximos meses se desarrollen nuevas operaciones similares, lo que permitirá diversificar el suministro de cereales y consolidar al puerto como un referente en el Atlántico Medio.

Tráficos estratégicos

Con este atraque, la Autoridad Portuaria de Las Palmas reafirma su compromiso con el desarrollo de tráficos estratégicos, la modernización de los procesos de descarga y la protección medioambiental, garantizando que cada operación sume valor a la economía canaria y fortalezca la posición del puerto como referente en el Atlántico Medio.