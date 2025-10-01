Una joven relata cuatro años de abusos sexuales por parte de un familiar político: "Era como un juego"

Una joven ha relatado que sufrió cuatro años de abusos sexuales, cuando tenía entre 11 y 14 años, por parte de un familiar político. Según aseguró este miércoles durante el juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, al momento se lo tomó como un juego y no fue hasta cinco años más tarde cuando adquirió conciencia de lo ocurrido y decidió denunciar porque le confesó que "seguía enamorado" de ella. El encausado, en cambio, niega todos los hechos y achaca el caso a un móvil económico por la indemnización que pudiera recibir.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejerce el letrado Claudio Alberto Travieso, piden 12 años de cárcel para Emilio R. H. al imputarle un presunto delito de abuso sexual con acceso carnal a una menor de carácter continuado, con responsabilidades civiles que oscilan entre los 20.000 y los 30.000 euros. La defensa, por su parte, reclama la libre absolución al considerar que no se ha desvirtuado la presunción de inocencia.

La joven prestó declaración con un biombo que la separaba del presunto agresor por unas acciones que supuestamente habrían tenido lugar entre 2012 y 2015. Aseguró que debido a lo pequeña que era no sabía lo que estaba pasando y metió esos recuerdos en una especie de carpeta en su cabeza. Fue en 2020 cuando volvió al domicilio de Las Palmas de Gran Canaria donde vivían las hijas del acusado, con las que guardaba una relación como de primas, y lo volvió a ver porque le acercó en coche a su casa. En ese trayecto, añadió, le confesó que le "ponía burro" y se ofreció a llevarla a un hotel.

El acusado, de espaldas a la izquierda junto a su abogado, al comienzo del juicio. / B. M.

A partir de ese momento empezó a revivir lo que supuestamente había ocurrido: que los fines de semana alternos que pasaba en su domicilio le hacía cosquillas, se duchaba con ella y le daba masajes cuando estaba desnuda. Según su relato, la situación fue escalando de intensidad y llegó a introducirle los dedos en la vagina, estando presente en muchas de esas ocasiones una de las hijas del encausado, que negó este extremo.

Tras volver a verlo decidió confesarle lo que presuntamente sufrió a una amiga de su edad, pero aun así echaba en falta los consejos de una persona adulta. Por este motivo, cuando un profesor con el que tenía una relación estrecha le preguntó qué le ocurría, decidió lanzarse y contarle lo que había vuelto a recordar. Este le animó a revelárselo a su madre ese mismo día y ella le obligó a presentar una denuncia en comisaría.

Versión del acusado

El encausado, por otra parte, aseguró que los hechos son "completamente falsos" y negó las supuestas afirmaciones en el vehículo, así como que se encontraran solos en ese momento. La explicación que refirieron sus hijas es que la denuncia iba dirigida a conseguir una indemnización, un aspecto que rebatió la fiscal debido a que en su primera declaración ni siquiera pedía una compensación económica.

"He tenido muchas discrepancias con mi esposa porque yo no quería a esa niña ahí", declaró el presunto autor, que alegó que él no siempre estaba en casa los fines de semana y que cuando volvía era tarde y solo "quería estar tranquilo". Tampoco le gustaba, añadió, la influencia que era para sus hijas, pero la toleraba porque era de la familia de su mujer.

Declaraciones de la familia

Sus hijas y su esposa, que también convivían en esa vivienda, negaron haber visto ninguno de los episodios referidos y afirmaron que las puertas de las habitaciones estaban siempre abiertas. La más joven, y más apegada en su momento a la víctima, aseguró que ambas compartían cama y rechazó que hubiera estado sola en otras estancias de la casa.

El juicio quedó visto para sentencia.