Las Palmas de Gran Canaria avanza en su primer plan de 'Ciudad Amigable con las Personas Mayores'

Las Palmas de Gran Canaria avanza en su compromiso para construir una ciudad con mejores condiciones de vida para los adultos mayores. La alcaldesa, Carolina Darias, anunció hoy que el Ayuntamiento está desarrollando el primer plan estratégico municipal de personas mayores, un plan que tiene entre sus objetivos principales mejorar los servicios que se ofrecen, promover el envejecimiento activo y saludable y fomentar su participación activa en la sociedad.

El plan, que impulsa la Concejalía de Bienestar Social, pretende ser una hoja de ruta para orientar las políticas municipales de las distintas áreas dirigidas a los adultos mayores durante los próximos años. Así, desde una perspectiva transversal, el Ayuntamiento potenciará las acciones para favorecer que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad más integradora e inclusiva para este sector de la población.

Este proceso se enmarca en la adhesión del municipio en 2024 a la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En un acto organizado con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1 de octubre, la alcaldesa señaló que Las Palmas de Gran Canaria forma parte de esta red internacional bajo el paraguas de la OMS.

Acompañada por la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas, y el director general de Servicios Sociales, Carlos Gómez, Darias destacó que el plan es pionero en Canarias y que las personas mayores son parte esencial y protagonistas del proceso.

La elaboración del plan estratégico se está llevando a cabo mediante un enfoque participativo, a través de entrevistas y encuestas para conocer sus experiencias, inquietudes y propuestas. El documento abordará ámbitos clave como los espacios al aire libre, la movilidad, la vivienda, los servicios sociales y sanitarios, la participación ciudadana, el respeto e inclusión social, así como la comunicación e información dirigida a este sector de la población.

Las Palmas de Gran Canaria inició en 2022 el proceso de adhesión a esta Red de la OMS, un objetivo que se materializó en marzo de 2024, tras acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos.

Celebración con más de 300 personas

El Ayuntamiento celebró en Infecar, con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, un encuentro que reunió a más de 300 personas bajo el lema “Dar voz a la experiencia”. La jornada incluyó charlas, actuaciones musicales y espacios de reflexión.

Esta actividad forma parte del programa ‘Nos movemos’, que a lo largo del año desarrolla la Concejalía de Bienestar Social en los cinco distritos de la ciudad, con más de 3.500 plazas para talleres y actividades de bienestar saludable, encuentros participativos y actos destinados a promover el desarrollo social de las personas asistentes.

Además, el Ayuntamiento oferta otras iniciativas a través de la Universidad Popular, los más de 60 talleres de Participación Ciudadana y las propuestas deportivas del Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte (IMD).