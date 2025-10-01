Las Palmas de Gran Canaria sanciona a la promotora del Mojo Fest por fallos en seguridad

La Dirección General de Edificación y Actividades del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha emitido una resolución por la que incoa procedimiento administrativo sancionador contra la promotora de la 5ª edición del Festival Musical Mojo Fest, la empresa Play In Producciones, encargada de llevarla a cabo en la plaza de la Música los pasados 21, 22 y 23 de agosto. La sanción se fundamenta en que la actividad se desarrolló «sin sujeción a las medidas en el proyecto autorizado, especialmente a las relativas a accesos, salidas de emergencia, extinción de incendios».

La infracción, tipificada como muy grave, podría tener una sanción que oscilaría entre los 15.000 y 30.000 euros.

El área, dependiente de Urbanismo, detectó anomalías y deficiencias en las salidas de emergencia, tanto hacia el lateral del Auditorio como de El Lloret «conformadas por vallas altas metálicas sostenidas por adoquines pesados, encontrándose ambas cerradas con bridas que imposibilitan su apertura». Además, el documento recoge que ambas puertas tenían un bloque de hormigón, «teniendo que abrir la verja hacia dentro, lo cual sería ineficaz en caso de una evacuación».

Las incidencias también se centran la emisión de ruido y la carencia de un registrador o limitador del mismo.