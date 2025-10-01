Rafael Fernández destaca el papel clave del provisionista en el comercio y transporte marítimo en Canarias

«Menos el mar, que viene de serie, todos los demás artículos de consumo debe abastecerlos el provisionista», sin embargo, a pesar de ser un «actor fundamental en el comercio y el transporte marítimo», es el gran desconocido del mundo portuario. Al menos así lo cree Rafael Fernández, CEO de Bayport y presidente de la International Ship Suppliers & Services Association (ISSA), que hablará sobre esta figura en el Shipping Canary Islands, un congreso impulsado por Oneport en el Puerto de Las Palmas para analizar, el 20 y 21 de octubre, las 'Tendencias globales del transporte marítimo'.

A su juicio, Canarias es «una tierra llamada a seguir creciendo por su localización estratégica a nivel intercontinental».

Fernández precisa que los provisionistas atienden todas las necesidades de «esas ciudades en movimiento llamadas barcos». Para ello, «no solo hay que dar de comer a una tripulación o a un pasaje o satisfacer necesidades como el aseo o el ocio, sino que hay que mantener todos los elementos de la nave en condiciones óptimas, por lo que el provisionista es también ferretero, proveedor de material industrial, naval, eléctrico, técnico y un sinfín de cosas más». Todo ello, con la dificultad añadida de que «en un mundo globalizado y en un sector en el que banderas de todo el mundo recorren nuestras costas, las peticiones de los clientes son enormemente diversas».

Inversión, logística y alianzas

El CEO de Bayport y presidente de ISSA repasará durante su intervención en el congreso que reunirá en la isla a expertos del sector portuario los retos que debe afrontar el provisionista para responder a esa diversidad. «Para poder tener a disposición alimentos y artículos tan variados es ineludible realizar una importante inversión previa, contando con unas instalaciones adecuadas en las que almacenar correctamente las mercancías. Y eso incluye cámaras de refrigeración y congelación, entre otras cosas», explica.

Vista parcial del Puerto de Las Palmas. / Yaiza Socorro

A ello añade la necesidad de contar con un «eficiente equipo de compras», así como un buen departamento técnico que garantice los repuestos, herramientas o maquinaria, y un equipo comercial capaz de «tejer alianzas con empresas de otros países para que confíen en el provisionista en cualquier latitud en la que se encuentren», agrega Fernández.

La logística es otra de las piezas críticas para este experto. «Es la que se encarga de la gestión integral de la cadena de suministros, ocupándose de recibir y almacenar el acopio y preparando el desplazamiento de los encargos hacia los distintos puertos. Si la logística son los brazos, el departamento de operaciones es el cerebro, puesto que vela por el correcto desarrollo de todos los pasos, desde la recepción del pedido hasta el fin último de que la mercancía llegue a destino en el punto y hora acordados», resume.

El peso de la normativa y la tesorería

El marco legal internacional añade complejidad al trabajo. «El concurso de la gestión aduanera es condición inexcusable, ya que los buques están acogidos a diversas exenciones de impuestos y aranceles con mercancías provenientes de los cinco continentes. Aunque existe un marco específico para el avituallamiento, hay muchas exenciones y casuísticas, por lo que el provisionista debe encajar en la normativa diferentes figuras jurídicas y cumplir con todas ellas», detalla.

A ello se suman las particularidades del negocio. «En muchos casos, los clientes son empresas gestoras diferentes a los propios armadores», lo que puede generar retrasos a la hora del cobro y «tensiones de tesorería que deben ser solventadas», advierte el CEO de Bayport.

Finalmente, Fernández recuerda que, pese a toda la planificación, siempre habrá un factor que escapa al control humano: el propio mar y las condiciones meteorológicas, que son cambiantes, lo que obliga a los provisionistas a estar «preparados para afrontar cambios inesperados y de última hora, haciéndose muy necesaria una gran capacidad de adaptación a cualquier circunstancia».