El Real Club Victoria celebra su 115 aniversario

El Real Club Victoria abrió oficialmente anoche el programa de actividades por su 115 aniversario. Lo hizo con un acto a cargo de José Luis Ortega Sanabria, director de la Agrupación Folclórica del Real Club Victoria. Ortega, acompañado por la Parranda Cafetín del Real Club Victoria, glosó el mes y medio de actos preparados por la organización social fundada en 1920 para celebrar su cumpleaños.

Pero no solo celebra el Victoria su 115 aniversario, pues también se cumplen 30 años de dos acontecimientos cruciales para la vida del club. Tres décadas lleva funcionando la Escuela de Vela en su actual ubicación. También son 30 los años que lleva en activo la que inicialmente fuera la Parranda Cafetín y que se convirtió después en la Agrupación Folclórica del Real Club Victoria.

Programa de actos Tras la presentación ayer de los actos, la celebración continúa el jueves 2 de octubre con el pregón de La Naval, una fiesta íntimamente ligada al Club Victoria. El viernes 3, a las 22:00 horas, se celebrará la Noche de Boleros con la actuación del cantante Luis Villa, acompañado por Dani García y como artista invitada, Ann Shine. El domingo 5, a las 11:00 horas, está prevista la regata de Vela Radiocontrol de la clase 1 m en aguas cercanas a la Escuela de Vela. El día continuará con una charla divulgativa a cargo del Club Guayre sobre esta modalidad deportiva.

El programa, que anoche pregonó Ortega Sanabria, destaca que «son muchos los buenos momentos» que la Escuela de Vela ha proporcionado al Real Club Victoria, con auténticas hazañas deportivas, que van desde las travesías a nado entre islas, hasta el nacimiento de la Federación Insular de Barquillos o las vueltas en Kayak a Gran Canaria, entre otras.

Por su parte, el pregonero resaltó su arraigo familiar al club y los 30 últimos años, en que ha sido para él un lugar de encuentro.