Sexo y conjuros en los primeros años de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria

Cuando la Inquisición se estableció en la capital de Gran Canaria a finales del siglo XV, se encontró con una ciudad incipiente, marcada por la mezcla de gentes y costumbres. Al principio centró su vigilancia en judíos y moriscos, pero con los primeros inquisidores permanentes y una estructura más sólida, su control se extendió a más ámbitos.

En 1505 fue nombrado el primer inquisidor permanente, Bartolomé López de Tribaldos, que inauguró los autos de fe en la isla y abrió causas por motivos diversos, incluidos los de brujería. Años después le sucedió Martín Jiménez, cuya dureza caló entre los vecinos.

Gracias a la Inquisición conservamos hoy fragmentos de la vida privada y cotidiana de aquella época. El trabajo de Francisco Fajardo Spínola, a partir de los registros custodiados en El Museo Canario, ilumina ese mundo diverso donde afloran amores prohibidos y conjuros para conquistar, retener o recuperar afectos. Sin proponérselo, el Santo Oficio terminó siendo un cronista de su tiempo, también de lo más personal de la sociedad.

Vista de la Plaza de Santa Ana y las Casas Consistoriales a finales del siglo XIX. En este entorno estuvo situado el Tribunal de la Inquisición. / Fedac

Pecados de la carne

Los registros mencionan más de un centenar de parejas que convivían fuera del matrimonio, relaciones conocidas por todos y que en algunos casos fueron leídas en público desde el púlpito. También aparecen adulterios frecuentes, encuentros prematrimoniales que a menudo buscaban terminar en matrimonio, e incluso remedios insólitos para controlar la fertilidad, como la ingestión de abejas, mencionada por varias mujeres en sus declaraciones.

Tras la llegada de Martín Jiménez en 1524, se registraron 239 denuncias en apenas mes y medio. Mientras algunas hablaban de adulterios o uniones fuera del matrimonio, muchas otras se dirigían contra mujeres acusadas de elaborar conjuros y pócimas para atraer a un hombre, retener a un marido, recuperar a un amante o apartar a una rival

Conjuros amorosos

La Inquisición no solía castigar con dureza los «pecados de la carne» —que quedaban en manos del control parroquial local—, pero sí ponía el acento en los rituales que a menudo los acompañaban. Estas prácticas, ajenas a la tradición cristiana, tenían su origen en otros cultos y costumbres, algunas de ellas con raíces africanas.

Entre los testimonios recopilados aparecen conjuros en los que se empleaban cabellos, sangre menstrual u orina para preparar pócimas que garantizasen el afecto. En ocasiones estos ingredientes se añadían a la comida, o se robaban objetos de iglesias para convertirlos en amuletos. Ningún recurso parecía suficiente.

Miedos y deseos

Si algo muestran estas prácticas es la realidad que escondían: mujeres que buscaban casarse para escapar de una soltería mal vista, otras que intentaban apaciguar a un marido violento o procuraban la vuelta de un hombre ausente, e incluso disputas entre rivales por un futuro más seguro. Estas costumbres —que en muchas formas han perdurado, e incluso a veces con los mismos gestos y remedios— reflejan las preocupaciones y temores de buena parte de la sociedad.

Las condenas, en la mayoría de los casos, no fueron especialmente severas. Más allá de la exhibición pública o de las penitencias impuestas, lo habitual era una amonestación o la obligación de rezos y ayunos. La Inquisición parecía interesarse más en advertir y corregir que en castigar con dureza este tipo de comportamientos, aunque el mero hecho de aparecer en los registros ya suponía un estigma.

Esa contención, quizá porque no se trataba de hechos aislados sino de prácticas muy comunes, nos dejó un retrato inesperado. En lugar de grandes procesos por herejía, lo que quedó fueron fragmentos de la vida íntima, narrados con una franqueza que pocas fuentes ofrecen.