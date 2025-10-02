Cientos de personas protestan en Mesa y López tras el asalto de Israel a la Flotilla en aguas internacionales

Cientos de personas se reunieron en la Plaza de España, en la Avenida Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, para protestar contra el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla. Los manifestantes mostraron pancartas y banderas en solidaridad con Gaza, denunciaron el genocidio contra el pueblo palestino y calificaron lo sucedido como una vulneración del derecho internacional y una agresión contra una misión humanitaria en alta mar.

La Marina israelí interceptó en aguas internacionales a la flotilla, compuesta por decenas de embarcaciones y varios centenares de activistas que navegaban hacia la Franja con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Tras el abordaje, los participantes fueron trasladados bajo custodia a puertos israelíes.