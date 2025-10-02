Cientos de personas protestan en Mesa y López tras el asalto de Israel a la Flotilla en aguas internacionales
Los manifestantes denunciaron el genocidio contra el pueblo palestino y expresaron apoyo a la flotilla humanitaria
Cientos de personas se reunieron en la Plaza de España, en la Avenida Mesa y López de Las Palmas de Gran Canaria, para protestar contra el asalto israelí a la Global Sumud Flotilla. Los manifestantes mostraron pancartas y banderas en solidaridad con Gaza, denunciaron el genocidio contra el pueblo palestino y calificaron lo sucedido como una vulneración del derecho internacional y una agresión contra una misión humanitaria en alta mar.
La Marina israelí interceptó en aguas internacionales a la flotilla, compuesta por decenas de embarcaciones y varios centenares de activistas que navegaban hacia la Franja con el objetivo de entregar ayuda humanitaria. Tras el abordaje, los participantes fueron trasladados bajo custodia a puertos israelíes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un compañero de la princesa Leonor: 'Estamos todos muy unidos
- La Policía acude a un local de Las Palmas de Gran Canaria que estaba abierto a altas horas de la noche
- Adiós a un Mercadona de Las Palmas de Gran Canaria
- Un barco partido en dos y 587 contenedores: la increíble operación que cambió el Puerto de Las Palmas para siempre
- Pancartas y banderas para dar la bienvenida al mandatario chino
- Ni uno, ni dos: una niña de Gran Canaria consigue tres funkos dorados de Harry Potter que valen miles de euros
- Adiós a uno de los supermercados más céntricos de Las Palmas de Gran Canaria
- Jaleo en Las Alcaravaneras: 'Ha tenido que venir un Borbón para que arreglen la playa