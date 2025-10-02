"Otra cosa no, pero talento hay mucho"

Cuando salió por la mañana de su casa, Paqui Jiménez no esperaba encontrarse la rambla de Mesa y López abarrotada. «Me ha cogido por sorpresa porque no lo había visto anunciado en ningún sitio», confesó. A pesar de ello, valoró el motivo de su asombro como algo positivo: «Me encanta todo». Paqui se refiere al 'Mesa y López Market', un mercado al aire libre ubicado en la calle más comercial de la capital y que acoge a cuarenta empresas canarias, desde el dos hasta el cuatro de octubre.

Las nubes dejaron con su paso unas pocas gotas que cesaron pronto. Fue entonces cuando la rambla fue testigo de la afluencia que se veía llegar desde Plaza España. Como todas las mañanas, algunos paseaban a su perro. Otros charlaban en las terrazas. Sin embargo, ayer lo normal fue ver a los curiosos que detenían su rutina para ojear los productos de los puestos.

Paqui aprovechó para comprarse una pulsera de Susana Creaciones. Lidia Pardo venía de comprarse un vestido blanco. Cerca de ellas estaba el puesto de Angie Montesdeoca, que vino con su marca Art by Angie para ofrecer joyas fabricadas con sus propias manos. «Hago principalmente joyería con resina, aunque también tengo piezas de decoración para el hogar. Todo artesanal».

Ruth Santana es la creadora de Amor Bijoux. «Soy diseñadora, hago mis propios sombreros y bolsos. Pero, sobre todo soy conocida por mis chaquetas», explicó. Lleva quince años con su marca, algunos de los cuales ha participado en el 'Mesa y López Market'. Esta vez notó más movimiento que otros años. «La verdad es que está esto muy animado», observó.

Desde el fondo de la calle llegó un olor que asaltó los estómagos. Venía desde el carrito de Más que Xurros. «Tenemos churritos madrileños y también tenemos rellenos de Nutella, de dulce de leche, de pistacho y de Kinder Bueno», expuso Claudia, la responsable del puesto, alrededor del cual ya empezaba a formarse una cola. El éxito, aseguró Carla, es el tiempo: «Está empezando a hacer fresquito y la verdad es que la gente se ve con ganas por aquí».

No todo fue moda y gastronomía. Las hermanas Luisa y Dunia González acababan de llegar y ya cargaban una bolsa de Dani.Hace, el nombre artístico del ilustrador Daniel Naranjo Díaz. Sus obras fluyen entre varios estilos: «Me gusta mucho ilustrar con temática asiática, un poco más del mundo del anime. Pero por otro lado, tengo un poco temática más marítima y temática homenaje a Canarias».

Las hermanas compraron una ilustración de 'Mi Vecino Totoro', la popular película de animación japonesa. Luisa la cogió como regalo para su hija que está en Londres. Gracias a ella supo que el mercadillo había llegado a Mesa y López. «Me ha llamado desde Londres para decirme: pero qué, ¿no vas al mercadillo?», exlamó entre risas.

Irene Cabrera y Karina Caraballo coinciden en que hay bastante gente en la calle para ser jueves. «pensábamos que la cosa iba a estar un poquito más tranquila, pero hay bastante ambiente. Me sorprende porque normalmente esto empieza muy lento, sobre todo cuando es entre semana, pero hoy es una locura». Ambas hablan desde la experiencia, pues han participado en otros mercadillos con el puesto de la fundación Pequeño Valiente. «Estamos aquí con nuestros productos para intentar vender algunas cositas y poder colaborar con la fundación», explicó Irene. Animaron a todos a pasarse por su puesto, pues todo el dinero que recauden irá destinado a apoyar a las familias, a los niños y a los adolescentes diagnosticados con cáncer, por ejemplo, con «los servicios que damos en la fundación o con ayudas económicas».

Carla Peña compró varias joyas en Amaro Secret. Cree que estos markets son una gran iniciativa para dar «vidilla» a la calle y para apoyar a los pequeños comercios. «Hay muchos que no se pueden permitir el alquiler de un local. Entonces, que pongan este tipo de cositas para darles más visibilidad, me parece una grandísima idea. También es bueno para los compradores porque encontramos cosas que no están en las grandes tiendas y la atención es mejor».

Lidia Pardo prefiere comprar en estos establecimientos porque quiere ayudar al pequeño empresario. «Ahora quedé para tomar un vino, pero mañana vuelvo», aseguró. Carla también va a venir mañana con su grupo de amigas a comprar, a picotear algo y a disfrutar de los espectáculos, porque algo tiene claro y es que: «Hay que apoyar a los emprendedores y a los que tienen muy buenas ideas porque otra cosa de no, pero talento hay mucho».